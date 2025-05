Caso Tomás Bravo: video de la defensa de tío abuelo del niño podría cambiar rumbo del juicio

Este lunes comenzó el juicio contra Jorge Escobar Escobar, quien enfrenta cargos por el delito de abandono de menor con resultado de muerte de su sobrino, Tomás Bravo, el niño de tres años que desapareció en febrero de 2021 y fue hallado sin vida días después.

PUBLICIDAD

La Fiscalía regional de Biobío presentó los argumentos de la acusación, mientras que la defensa del imputado reveló un nuevo elemento que podría ser crucial para su defensa: un video que, según ellos, podría demostrar su inocencia.

El defensor penal público, Osvaldo Pizarro, indicó que en el juicio se rendirá prueba pericial, “particularmente un video que dará cuenta de una persona, o que nosotros atribuimos a una persona, que ingresa desde el sector de la Ruta P-40” .

Este registro aparece en el momento en que Escobar buscaba las vacas en un terreno complicado, justo cuando Tomás estaba en otro lugar. Según el abogado, esto podría generar duda razonable sobre la culpabilidad de su cliente.

El video y su relevancia en el juicio

Pizarro explicó que el individuo que aparece en el video no está identificado y que, aunque les gustaría que el Ministerio Público investigara más, no es responsabilidad de la defensa hacerlo. En su declaración, mencionó que el video había sido revisado anteriormente por el Ministerio Público, pero en esa ocasión no se consideró relevante. Sin embargo, después de realizar sus propias pericias, la defensa considera que el video es un nuevo antecedente significativo.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, relató que el 17 de febrero de 2021, Jorge Escobar salió con Tomás “autorizado y en conocimiento de su madre, quien confiaba en que el tío abuelo brindaría a Tomás el cuidado y la atención que un niño de esa edad demanda”. Escobar debía buscar unas vacas que se encontraban en un fundo familiar, ubicado a más de 500 metros de la casa del niño. A pesar de esto, la fiscal expuso que el lugar presenta características de soledad y geografía compleja, lo que complicaba aún más la situación.

Cartagena enfatizó que la decisión de dejar a Tomás solo fue tomada por Escobar sin ninguna circunstancia externa que lo obligara. La fiscal añadió que el acusado “lo deja solo y lo pierde de vista, por un tiempo que permitió que, ya no el niño, sino que su cuerpo, fuera encontrado o apareciera casi nueve días después, fallecido y a casi cinco kilómetros de distancia desde donde el acusado lo había abandonado”.

PUBLICIDAD

Investigaciones paralelas y contexto del caso

Además del juicio en curso, se está llevando a cabo una segunda causa en Valdivia, relacionada con el delito de sustracción de menor con resultado de muerte, bajo la dirección de la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel. Esta investigación busca esclarecer más detalles sobre la desaparición y muerte de Tomás Bravo.

El abogado Pizarro insistió en que el video “da cuenta y permite verificar la versión de Escobar de que él se encontraba abajo en el terreno buscando a los animales cuando Tomás desapareció, y esa desaparición puede ser atribuible a esta tercera persona”.