“No me podís obligar”: Graban insólita reacción de conductor ebrio que mató a dos trabajadores en Providencia al momento de su detención

“No me podís obligar”: Graban reacción de conductor ebrio que mató a dos trabajadores en Providencia al momento de su detención

Un dramático registro captado por transeúntes muestra el momento exacto en que Eddie Alberto Odgers Briones (58) fue retenido por personal de Seguridad Municipal, tras provocar un fatal atropello en una estación de servicio Copec en Providencia. El sujeto, que se encontraba bajo un evidente estado de ebriedad, mató a dos trabajadores mientras intentaba escapar sin pagar por el combustible.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió cerca de las 11:30 de la mañana del domingo, cuando el imputado cargó combustible en una camioneta y, al intentar huir sin cancelar, embistió violentamente a un bombero de la estación y a una trabajadora del local Pronto Express. Ambos perdieron la vida producto de la gravedad de las lesiones.

Durante su intento de fuga, el vehículo impactó además varios autos estacionados y provocó importantes daños en el recinto. Pese a los visibles destrozos en la camioneta, el conductor continuó su escape por calles aledañas, hasta que fue interceptado por personal municipal.

Fue entonces cuando se registró el video que rápidamente se viralizó. En las imágenes, se ve al sujeto en evidente estado de ebriedad, negándose a colaborar. “No, pero mira, no me podís obligar a sentarme”, dice Odgers Briones, mientras los inspectores intentan que permanezca quieto a la espera de Carabineros. “Se lo estamos pidiendo por favor”, responde uno de los funcionarios. Solo entonces el hombre accede: “Ok, listo. Por favor, viste. Ahí sí te hago caso, si me dices por favor”.

La Fiscalía confirmó que el imputado será formalizado este lunes por homicidio, conducción en estado de ebriedad y huida del lugar del accidente. Desde la Municipalidad de Providencia también anunciaron acciones legales. “Esto no fue un accidente, fue un hecho criminal. Esta persona debe estar presa”, declaró un vocero del municipio, anunciando que presentarán una querella.