Presidente Boric y mal uso de licencias médicas: “Tiene que haber sanciones que sean drásticas y categóricas”

De visita en Puerto Varas, producto de los estragos que dejó un tornado, el presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió al reciente informe de la Contraloría que detectó que más de 25 000 funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con reposo por licencia médica.

En la ocasión, el mandatario aseguró que la postura del gobierno y la suya, “es que cuando se defrauda la fe pública, cuando se hace mal uso de un instrumento tan importante como las licencias médicas para realizar otros fines como viajar al extranjero, tiene que haber sanciones que sean drásticas y categóricas”.

El jefe de Estado añadió que “se ha ordenado que a todos quienes hayan sido identificados realizando esta práctica se les tienen que realizar sumarios con la mayor severidad y, por supuesto, también soy partidario y tengo la convicción de que siguiendo el debido proceso, hay muchos de ellos que debieran ser destituidos, porque no puede ser que estas prácticas se hagan costumbre”.

El presidente Boric agregó que el mal uso de licencias médicas “genera un círculo vicioso muy terrible. Cuando hay gente que no hace su pega por una licencia médica pero para usarla para irse de vacaciones, hay otro funcionario público, trabajador, que está sacándose la cresta para sacar la pega adelante, que queda más recargado de pega. Me lo decía alguien justamente acá en Puerto Varas, que había perdido la casa. Me decía ‘yo soy funcionario público, no estoy con licencia médica’”.

De igual forma, el mandatario indicó que “hay muchos funcionarios públicos, acá no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, y quienes defraudaron la confianza de la ciudadanía, quienes defraudaron la ley, tienen que tener la máxima severidad de las sanciones. Quienes tengan que ser destituidos, tienen que ser destituidos. Acá no puede haber defensa corporativa de ningún tipo”.

Finalmente, el presidente cerró diciendo que “todas las reparticiones están revisando caso a caso, apenas les llega el instructivo, la información de Contraloría que todavía no llega a todos los servicios para poder hacer las evaluaciones pertinentes, pero se tienen que abrir sumarios en todos los casos y las medidas tienen que ser muy categóricas y muy aleccionadoras respecto a este tema”.