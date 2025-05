Expareja de denunciante de Monsalve asegura que el exsubsecretario le “habría pedido disculpas” a la mujer tras noche en el Hotel Panamericano

La declaración de quien fuera parte del gabinete del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, forma parte de otros testimonios que se han recogido en la indagatoria que lleva adelante la Contraloría General de la República en su contra, tras ser acusado penalmente por una subalterna de supuestos delitos sexuales.

Ricardo Lillo, militante socialista, declaró que “el viernes anterior a que esto ocurriera, nos juntamos post almuerzo (con la denunciante) y estaba preocupada porque la habían citado a una reunión. Temía que la iban a despedir, porque sentía que estaba mal evaluada y porque a Alejandro Aguín, mejor amigo del subsecretario, lo habían nombrado jefe de la división donde trabajaba ella antes”, consignó La Tercera.

Según Lillo, el día en que el exsubsecretario Monsalve y la mujer se juntaron en el restaurante Ají Seco, ésta “cuando iba camino al almuerzo, me pidió un pantallazo de WhatsApp de la agenda del subsecretario. Siempre pensó que el almuerzo era laboral”.

De acuerdo a su testimonio, la mujer se habría mostrado “desbordada” luego del encuentro con Monsalve y le decía: “‘pasó algo horrible’, ‘no te lo vas a creer’, ‘cuando desperté estaba al lado mío’, ‘no me acuerdo de nada’. Pero todo inconexo”.

Lillo agregó que “en algún momento, como a las 18.00, le pedí que volviéramos a conversar. Le dije que fuera al Servicio de Médico legal, que tomara una pastilla del día después porque me dijo que el hombre no se había cuidado y que necesitaba asistencia psicológica y médica. En ese momento escuchamos a Gustavo afuera de la capilla, a lo que la miró con sigilo y me dice: ‘él no fue, es más arriba’. Con eso asumí que se trataba de Monsalve”.

La expareja de la mujer, agregó que tras los hechos, Monsalve “la llamaba a tener reuniones. Sé que en prensa dicen que hubo dos reuniones, pero estoy casi seguro que fueron tres, dos de ellas entiendo que fueron estrictamente laborales. En la tercera reunión hablan del caso. Creo que esto fue el día de su cumpleaños, el 2 de octubre. Estas tres reuniones yo las vi. Yo me quedaba como haciendo la guardia”.

El día de su cumpleaños

Ricardo Lillo declaró ante la Contraloría que el exsubsecretario habló con la denunciante el día del cumpleaños de la mujer, ocasión en que “ella le preguntó que por qué no la fue a dejar a la casa, que ella no hubiera querido estar en el hotel y que le interesaba saber qué había pasado en la noche, porque ella no hubiera consentido nada. Luego de eso, Monsalve se habría llevado las manos en la cara y habría pedido disculpas”.

Posterior a esto, y según Lillo, “Monsalve empezó a actuar más errático. Monsalve era alguien muy compuesto y que siempre sabia qué decir, pero desde el 25 actuaba como inseguro. El 25, fuimos a la reunión con Orrego y el jefe de PDI, quien cuenta que gracias a las huellas dactilares habían encontrado a una persona acusado por dos hechos de violación. En ese momento, Monsalve, quien siempre era muy compuesto, hizo unos movimientos de mano hacia la cabeza, luego las bajó, luego las volvió a subir, luego apuntó a una de las personas de la reunión, como señal de incomodidad. Él siempre era muy calculado en las reuniones, nunca se descolocaba en ellas, por eso me pareció raro”.