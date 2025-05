“Me faltó tener una casa, una camita con sábanas”: Leo Rey contó detalles de su dura infancia

Durante el reciente episodio del programa de Pamela Díaz, Sin Editar, estuvo de invitado el reconocido cantante de cumbia y exvocalista del grupo La Noche, Leo Rey. Y en un bloque de la extensa entrevista de 50 minutos, el artista compartió desconocidos momentos que pasó en su infancia.

En el espacio transmitido por YouTube, ‘La Fiera’ le preguntó al músico “¿qué es lo que más te faltó cuando chico?”.

“El afecto. Siempre yo pasé cosas muy crudas en la vida... por ejemplo, los triunfos los viví siempre solo. La primera vez que canté en un lugar, no había nadie más: no había nadie que me dijera ‘buena, lo hiciste bien’. No tenía a alguien que me apoyara”, confesó Leo.

“Me faltó eso... tener una casa, una camita con sábanas, una once y una navidad: no viví nunca eso, viví lo que tocaba el día no más”, agregó.

Frente a esto, Pamela le consultó al cantante si sus hijos conocen todo esto que cuenta. En ese sentido, señaló que “trato de contarles, de alguna manera, lo esforzado y difícil que es la vida para algunas personas, para que ellos también lo tengan en conciencia”.

Eso sí, el músico de 45 años admitió que intenta darles todo, para que no tengan las carencias que él tuvo. “Cometo el error de darles todo igual, porque me siento reflejado a través de ellos. Yo nunca tuve una Super Nintendo: ‘toma, hijo, ahí la tení’. Entonces, de alguna manera, también es malo porque les llega todo muy fácil, pero el corazón se llena de emociones, como que fuera mi regalo”, contó.

“Llenan todo ese espacio que yo sufrí en mi niñez”

Minutos más tarde, en relación a la pregunta de Pamela sobre qué es lo que más le gusta de su trabajo, Leo dijo que es “la admiración: que el público se acerque y me brinde tanto cariño por hacer lo que hago, por ser quien soy, por entregar música. Siento que llenan todo ese espacio que yo sufrí en mi niñez de no tener el cariño de padre o padre... me lo hace sentir la gente”.

“Me encanta que me reconozcan, que me digan ‘¿Leito una foto?’, que me llamen por mi nombre y que para ellos sea importante tener una foto conmigo, me encanta: es lo que siempre busqué y hoy día lo atesoro", añadió.