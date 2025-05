Ministro Elizalde y cuestionamientos por irregular financiamiento de club donde jugaba pareja de Boric: “No corresponden a fondos otorgados por el Gobierno”

Álvaro Elizalde, ministro de Interior bajo el actual mandato del Presidente Gabriel Boric, criticó el intento de dar “una señal de sospecha” luego de conocerse el aumento en 2024 de los aportes públicos a la sociedad deportiva Sportiva Italiana a 53 millones de pesos.

La institución deportiva, en la que jugó hasta poco tiempo atrás Paula Carrasco, pareja del mandatario, recibió significativos subsidios el año pasado, por montos que superaron casi en siete y ocho veces los recibidos en años anteriores (6,4 y 7,4 millones de pesos entre 2021 y 2023), razón por la que algunos parlamentarios UDI oficiaron al GORE y la municipalidad de Valparaíso para conocer detalles de dichos aportes.

La defensa de Álvaro Elizalde

En ese escenario fue que Elizalde señaló este jueves que ante tal información hay que “ser bien preciso”, ya que “los fondos a los cuales se hace referencia no fueron otorgados por el Gobierno del Presidente Boric”.

“Los fondos a los cuales se hace referencia no fueron otorgados por el Gobierno del Presidente Boric. El club habló y entregó los antecedentes, y son fondos a los cuales ellos concursaron, en el caso del Gobierno Regional (GORE), a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional; y en otro caso, a una decisión que se adoptó, tengo entendido, unánimemente por parte de un municipio”, explicó.

“(Esos montos) no corresponden a fondos que hayan sido otorgados por parte del Gobierno, sino que por instituciones autónomas en el marco de lo que son sus atribuciones legales”, insistió el ministro, quien aseveró que con esta denuncia “se ha pretendido generar una señal como de sospecha respecto al actuar del Gobierno”.

Los fondos a los cuales se hace referencia no fueron otorgados por el Gobierno del Presidente Boric — Álvaro Elizalde

“Entonces, cuando se le solicita información a un municipio que es autónomo o a un Gobierno Regional, que también es autónomo, y acto seguido se critica al Gobierno Central (...) o hay desconocimiento del marco constitucional vigente o hay desconocimiento de lo que es la institucionalidad vigente, o simplemente se pretende sacar algún tipo de provecho sobre la base de información que no es precisa”, puntualizó.

“Generar una línea de sospecha del Gobierno central no corresponde. Lo importante es que se informe y no se desinforme (...) estamos hablando de recursos que no corresponden al Gobierno central”, finalizó.