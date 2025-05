“Él estaba ebrio, no muerto”: Escort condenada por crimen de empresario en Viña del Mar asegura ser inocente

A fines de 2024, el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a Monserrat Valdivia y Lissete Núñez, conocidas como las “Escorts del Casino”, a 12 años de prisión por el homicidio de un empresario de 60 años, ocurrido en 2023, además de seis años adicionales por otros delitos.

El caso se remonta a una noche en la que ambas mujeres conocieron al empresario en el casino Enjoy de Viña del Mar. Según la investigación, tras compartir unas horas en el recinto, salieron juntos en la camioneta del hombre. La víctima fue hallada muerta 30 horas después en su propio vehículo. La autopsia reveló que falleció por asfixia mecánica, producto de estrangulación y sofocación.

En declaraciones a Reportajes T13, Valdivia aseguró que el empresario no estaba muerto cuando lo dejaron. “Él no estaba mal, no estaba muerto, él estaba ebrio. Nosotras nos fuimos, pero él estaba vivo dentro de la camioneta”, afirmó. También se defendió señalando que no existían pruebas físicas que la vincularan directamente al crimen. “No hay ninguna huella mía ni siquiera de Lissete Núñez en su cuello. Yo no maté a nadie. Si yo lo hubiera matado, yo lo hubiera dicho, no le hubiera hecho este daño a mi familia de gastar todo este dinero en mí”.

Durante el juicio, se conocieron testimonios de otros cuatro hombres que denunciaron haber sido drogados por Valdivia y Núñez para ser robados. No obstante, el tribunal concluyó que no había pruebas suficientes para acreditar estas acusaciones. “Nunca drogué, ellos lo dicen, cualquiera puede decir que los drogué”, sostuvo Valdivia al respecto.

La única falta que reconoció fue un robo a un cliente que, según ella, no pagó los servicios sexuales que había solicitado. “Yo reconocí el delito del iPhone, yo sí me lo llevé”, declaró.

De acuerdo con el relato de Valdivia, durante el trayecto en la camioneta, el empresario condujo de forma errática, por lo que ella tomó el volante y él se ubicó en el asiento trasero. Luego, según su versión, decidió irse junto a Núñez dejando al hombre en el vehículo, bajo el supuesto de que se encontraba simplemente dormido por el alcohol.

Pese a su defensa, el tribunal la encontró culpable del homicidio y le impuso una pena de 12 años de presidio. El caso ha generado amplio impacto en la opinión pública, tanto por sus detalles como por la forma en que las acusadas han enfrentado el proceso judicial.