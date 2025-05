Javiera Contador desmiente haber recibido $18 millones tras informe de auditoría al GORE del Biobío: “Puedo mostrar la boleta”

La actriz y comediante Javiera Contador salió al paso de los antecedentes surgidos en una auditoría externa al Gobierno Regional del Biobío, donde se menciona un pago de $18 millones a una “influencer”, sin especificaciones detalladas ni cotizaciones asociadas. El documento forma parte del marco del denominado “Caso Convenios”, que ha destapado diversas anomalías en el uso de recursos públicos por parte de entidades regionales.

La revisión financiera, encargada por la actual administración liderada por el gobernador (s) Sergio Giacaman, se centró en la gestión del exgobernador Rodrigo Díaz, abarcando el período entre enero de 2021 y julio de 2023. En ese contexto, el informe identificó una serie de desembolsos cuestionables, entre ellos uno por $18 millones relacionado con eventos de difusión.

Contador reconoció haber participado en tres actividades vinculadas a un programa de gobernanza de mercados municipales, pero descartó categóricamente haber recibido ese monto.

En conversación con Las Últimas Noticias, aclaró que el pago que recibió fue mucho menor y totalmente legal: “Me pagan eso a mí y yo le pago a Aranzazú Yankovic, que me acompaña como productora. No se le paga extra a ella ni nada. Yo soy contratada para hacer un trabajo y ella viene conmigo para ayudarme con la logística, ya que además de animar, uno debe asegurar de que todo esté bien organizado”.

Según sus declaraciones, por cada una de las tres presentaciones se le pagaron $1.800.000, totalizando cerca de $5.400.000 . “Leí que decía que eran $18 millones, pero no me nombra a mí, ni a mi trabajo directamente. Entonces, debe haber un error en la información. Yo puedo mostrar la boleta de lo que me pagaron”, aseguró.

Además, subrayó que su vínculo no fue directo con el Gobierno Regional, sino a través de una productora externa. “No tengo idea de cómo se gestionan esos $18 millones, pero puedo asegurar que lo que recibí yo fue legal y transparente. No hubo ningún pago extra bajo la mesa”, concluyó.