Mujer chilena que fue detenida por error en Estados Unidos arribó a Chile: anunció que está evaluando demandar por negligencia

Un registro de una mujer chilena siendo detenida en Times Square de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos se viralizó en redes sociales. Esta detención ocurrió por un error y fue presenciado por la hija de 12 años de Javiera Montero, quien regresó este sábado a Chile.

PUBLICIDAD

Una vez que se encontraba en el Aeropuerto de Santiago, la mujer concedió una entrevista a Chilevisión Noticias en donde partió refiriéndose a su situación actual. “Ya estamos más tranquilos con mi familia, mi hija también”, partió.

Montero contó que ella vive legalmente en el país norteamericano, y tienen los papeles al día con su marido. “Estamos tranquilos, queremos que esto se aclare porque en redes sociales se habló mucha tontera que yo era delincuente, ladrona y mechera”, comentó.

“Se viralizó mucho el video, entonces da un poco de temor por su familia que llegue haber alguna represalía a la familia a llegar a Chile”, añadió sobre los temores que tiene después de que se compartió este hecho.

Con respecto a su llegada a nuestro país, la mujer agradeció que “nosotros teníamos este viaje planeado para estas fechas para tener un poco más de contención de la familia y los amigos".

Javiera explicó que se devolvió a Chile debido a que tienen una cita con la embajada chilena para poder seguir de manera legal en Estados Unidos.

El relato de la detención

Javiera Montero se refirió a esta detención que fue registrada, y procedió a explicar el error que se cometió. “Yo con mi hija estábamos paseando, ella venía del colegio y yo la pasé a buscar. Como veníamos a Chile pasamos a buscar recuerditos para traer a la familia y nos encontramos con unos delincuentes que venían detrás de nosotras”, recordó.

PUBLICIDAD

La mujer contó que ellas fueron empujadas y cayeron al suelo por estos antisociales. Ella confesó que se desesperó buscando a su hija, la estaba tratando de localizar con una policía la tomó con fuerza y la esposó aparentemente pensando que era una de las criminales.

“Me da rabia que yo pedía que me hablaran en español porque yo no domino bien el inglés. Ni un policía fue capaz de hablarme en español y explicarme lo que estaba ocurriendo. Mi hija quedó al lado y no sabía qué iba a pasar con ella. Eso fue una gran desesperación. Si no es por un transeúnte, no sé qué hubiera pasado con ella, él se acercó a la policía y les pidió que las juntaran”, relató.

Al ser consultada si es que va a tomar acciones legales, Montero contestó que “yo creo que vamos a hacer una demanda porque fue negligente lo que pasó con ella (su hija). Mi marido supo que yo estaba detenida cuando me sacaron de ahí (...) Mi hija estuvo sola toda la tarde, sin yo saber lo que estaba pasando, si se la llevaron a otro lado. Ni una persona se acercó a explicarme”, cerró.