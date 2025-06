Boric anuncia cierre de Punta Peuco: será transformado en un penal común

El Presidente Gabriel Boric anunció el cierre de la cárcel de Punta Peuco durante su cuenta pública. Este recinto, que alberga a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, ha sido objeto de polémica y debate en el país.

PUBLICIDAD

Históricamente, la prisión ha sido vista como un símbolo de impunidad para aquellos que cometieron violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar.

“Era otro Chile, y desde mi punto de vista no existe justificación alguna para ese privilegio y por tal motivo, he instruido al Ministerio de Justicia y DDHH modificar el decreto que creó dicho establecimiento abandonando su condición especial y transformándola en un penal común que permita segregar a las personas de acuerdo a los requerimientos de Gendarmería, porque no es una medida de justicia sino que también una necesaria gestión de nuestro sistema penitenciario”, dijo el Mandatario.