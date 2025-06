Investigan muerte de joven de 27 años al interior de motel en Quilicura: madre denunció llamada de auxilio previa al hallazgo

Una joven de 27 años fue hallada sin vida este domingo al interior del motel “Jardín de Eros”, ubicado en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana. El caso se encuentra actualmente bajo investigación por instrucción del Ministerio Público, con diligencias a cargo de personal del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y del OS-9 de Carabineros.

El hallazgo se produjo alrededor de las 14:00 horas, cuando personal del recinto acudió a la habitación número 18 para notificar el término del tiempo contratado. Al no recibir respuesta desde el interior, la administración procedió a ingresar, encontrando a la mujer fallecida.

Según información policial, la víctima presentaba signos de asfixia por ahorcamiento, con una sábana amarrada a su cuello y sujeta al pasamanos del jacuzzi. La situación está siendo tratada como un posible homicidio, aunque no se descartan otras hipótesis.

Madre revela que recibió llamado de auxilio de su hija

La madre de la víctima, identificada como Fernanda, entregó antecedentes clave que refuerzan la tesis de una agresión previa. En conversación con CHV Noticias, relató que recibió una angustiante llamada de su hija minutos antes de que su cuerpo fuera encontrado.

Según el relato de la madre la joven salió con dos amigas, sin embargo, durante el transcurso de la jornada se desató un conflicto entre las mujeres.

“Ella me llamó por teléfono y me dijo: ‘Mamá, ven a buscarme’. Yo le pregunté: ‘¿A dónde estás, Fernanda?’ y me dijo: ‘Estoy en un motel, esta hu… me está pegando, mamá’”, narró la madre.

“Se pusieron a pelear por una foto que subió de ellas dos desnudas”, añadió la mujer. Reveló además que su hija alcanzó a precisar con quién se encontraba: “‘Tuve problemas con tal persona. Ven a buscarme, mamá, me está pegando’”, insistió la joven durante la llamada, según el testimonio de su madre.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por Carabineros, un vehículo ingresó al motel cerca de las 06:50 horas con tres mujeres a bordo. Sin embargo, dos de ellas abandonaron el lugar aproximadamente a las 12:30, dejando sola a la víctima en la habitación.

Actualmente, Carabineros trabaja para identificar y ubicar a las personas que ingresaron junto a la víctima, ya que el motel no cuenta con un registro formal de los ocupantes. Las autoridades han solicitado colaboración a través de cámaras de seguridad y otros medios periciales para esclarecer el caso.