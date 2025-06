Ministro Cordero y los detectores de metal en colegios: “Yo no me cierro a esa discusión”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a la propuesta de instalar detectores de metal en colegios, una medida que ha cobrado relevancia tras el tiroteo en un establecimiento educacional en San Pedro de la Paz. Cordero afirmó: “Es una discusión que tenemos que tener” .

PUBLICIDAD

En una entrevista con radio ADN, el ministro abordó la petición de algunos sectores que reclaman estas medidas de seguridad. Comenzó explicando que la situación en la región del Bío Bío es “especialmente compleja”, ya que no solo es un tema de seguridad pública, sino también de convivencia escolar.

Violencia en los colegios y acceso a armas

El ministro destacó que el problema en este tipo de incidentes se relaciona con el acceso de menores a armas y su ingreso a los colegios. “El nivel al cual se llega en un caso como ese está precedido de elementos que los establecimientos tienen que saber pesquisar”, indicó Cordero. Subrayó que la seguridad pública se ve afectada cuando “menores de edad con acceso a armas entran libremente a un establecimiento y disparan a otro”.

Además, Cordero mencionó que es fundamental no desvincular la violencia que puede surgir dentro de los colegios de los conflictos que ocurren en su interior. “Pero desprender esa situación del conflicto que estaba suscitándose al interior del establecimiento es engañarse también”, sostuvo el ministro.

En este contexto, el ministro también habló sobre las diversas formas de violencia que pueden manifestarse en los colegios, desde violencia digital hasta conflictos físicos entre apoderados. Cuestionó si la solución a estos problemas debe ser simplemente la presencia de policías y fiscales en los establecimientos.

“Es una zona de intersección donde no es conveniente decir: ‘Mire, dado que esto es un problema de seguridad pública, esto lo soluciono teniendo policía fuera del colegio’. Mire la señal que eso implica…”, agregó Cordero.

Evaluación de riesgos y discusión sobre detectores de metal

Respecto a la posibilidad de implementar detectores de metal, el ministro reconoció que estas herramientas “contribuyen a disuadir”, pero también requieren una evaluación seria sobre los colegios que presentan umbrales de riesgo y peligro. “Soluciones de ese tipo obligan a hacer una evaluación que es bien cruda”, remarcó.

PUBLICIDAD

“Yo no me cierro a esa discusión. Yo lo único que digo es tengamos esa conversación con franqueza, porque esto de decir: ‘Mire, la responsabilidad es de seguridad y por lo tanto de las policías’, no, ojo. En un establecimiento de estas características, quien está a cargo de la administración del mismo está a cargo también de la gestión de riesgos”, alertó Cordero.

Finalmente, el ministro concluyó que esta “es una discusión que hay que tener”, aunque advirtió que no es razonable mantener a dispositivos de orden público de manera constante cerca de los colegios.