“No cuesta nada revertirlo”: Evelyn Matthei criticó anuncio del Presidente Boric de convertir Punta Peuco en una cárcel común

Uno de los anuncios del Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública de este domingo 1 de junio que más controversia generó fue el de convertir Punta Peuco en una cárcel común, acabando así con la exclusividad para condenados por violaciones a los derechos humanos, algo que fue fuertemente criticado por la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

PUBLICIDAD

Así, durante un punto de prensa, Matthei fue consultada por el cambio en las condiciones de Punta Peuco, ironizando de entrada al decir que es un “tremendo anuncio. Me imagino que a todos los chilenos les va a cambiar la vida".

Sin embargo, posterior a eso, Matthei aseguró que “la verdad es que no cuesta nada revertirlo“, añadiendo dudas a que realmente se materialice el cambio, ante lo que dijo que ”vamos a ver si lo hace".

La candidata presidencial de Chile Vamos fue duramente crítica con el último discurso de Gabriel Boric ante el Congreso, asegurando que “el Presidente fue jefe de la barra brava, pues todos los anuncios donde trató de sacar aplausos, eran básicamente para dividir”, apuntó.

¿Cuál fue el anuncio del Presidente Boric sobre Punta Peuco?

El discurso del Mandatario ante el Congreso tuvo varios anuncios, siendo uno de los más comentados el referente a Punta Peuco, cárcel donde actualmente cumplen condena exmilitares que cometieron crímenes durante la dictadura de Augusto Pinochet, y que muchas veces ha sido apuntada como un penal con privilegios que no tienen otros internos comunes.

En ese contexto, el Presidente Boric señaló en la Cuenta Pública que “desde mi punto de vista no existe justificación alguna para ese privilegio y por tal motivo, he instruido al Ministerio de Justicia y DDHH modificar el decreto que creó dicho establecimiento abandonando su condición especial y transformándola en un penal común que permita segregar a las personas de acuerdo a los requerimientos de Gendarmería, porque no es una medida de justicia sino que también una necesaria gestión de nuestro sistema penitenciario”.