Las definiciones de la única mujer del clan Kaiser: “Uno de mis primeros proyectos será suprimir todas aquellas leyes que tengan la palabra género”

Vanessa Kaiser, la única mujer del clan Kaiser y cercana al presidente de Argentina, Javier Milei, declaró abiertamente que está dispuesta a dar la “batalla cultural” y lo cierto es que ya aceptó una candidatura senatorial. Todo esto en conversación con la Revista Velvet.

“Uno de mis primeros proyectos será suprimir todas aquellas leyes que tengan la palabra género”, advierte.

“Uno no quiere estar en política, pero otra cosa es con guitarra. Cuando ves que están quemando y destruyendo todo en la esquina, sentí que, si no la peleábamos, ¡nos íbamos al carajo!”, recuerda sobre el estallido social del 2019. Así, de la noche a la mañana y sin proponérselo, se convirtió en youtuber y se le ocurrió, en medio de la discusión de la primera propuesta constitucional, leer a través de sus redes sociales la Carta Fundamental de 2005 vestida con una boina roja a lo Che Guevara. Su primera lectura por esa plataforma alcanzó nada menos que 25 mil visitas", dijo.

Desde 2024 milita en el Partido Nacional Libertario, fundado por Johannes Kaiser –y actual candidato presidencial–, donde también participan sus otros hermanos: Axel y Leif. Ya aceptó asumir una candidatura para llegar al Senado en las próximas parlamentarias.

Periodista y doctora en Ciencia Política y Filosofía de la Universidad Católica, Vanessa Kaiser es la segunda de seis hermanos.

A los 30, separada y con tres niños, mientras cursaba el doctorado de Ciencia Política participó, en 2009, en la campaña parlamentaria de Vlado Mirosevic, quien buscaba llegar al Congreso como representante de Recoleta e Independencia a través del desaparecido proyecto político de centroderecha Chile Primero. En 2021 fue elegida concejala de Las Condes, pero debió dejar el cargo en 2022 luego de que su hijo menor sufriera el síndrome de Sydenham, una bacteria que afectó su sistema motor y lo dejó varios meses en silla de ruedas.

“Fui full Inti Illimani”

“Fui full Inti Illimani; llegaba mi papá y le ponía a Víctor Jara. Soy en extremo rebelde y me voy a morir así. Cuando dicen que soy la más extrema de los hermanos ¡es correcto! Siempre me ha gustado pisar huevos, pero nunca fui socialista ni pensé que el Estado era un buen amigo. Tampoco me gustó Allende ni me pareció bien que fueran tan hipócritas y mentirosos. Alardeaban de que la derecha era amiga de los capitalistas, cuando ellos estaban bajo el mismo paraguas y en los mismos almuerzos de Pablo Zalaquett... Estuve metida dentro del Museo de la Memoria y vi lo hipócritas que son”, dispara.

Quiebre con Kast

Respecto a su quiebre con José Antonio Kast comparte: “Él se enojó conmigo porque yo digo la verdad. Si él cree que va a llegar a la presidencia transando la Constitución, pisando huevos y dejando en el camino una estela de gente que tuvo que traicionar sus principios, mentir y desdecirse... Go on! Es su libertad, yo soy libertaria, haz lo que quieras, pero quedas expuesto a la crítica. Y yo también”.

De salir electa senadora, Vanessa cuenta que uno de sus proyectos será intentar suprimir todas aquellas leyes que tengan la palabra “género”. “Adiós con el género, volvamos a lo que somos: seres humanos. Eso es un invento de la izquierda. Sabes lo violento que puede ser que a través de la perspectiva que yo te imponga, tú mires la realidad”, cuestiona.

Y agrega: “Si el tema del género estuviera tan instalado, no tendríamos el partido de derecha más grande del país, con más de 50 mil inscritos. La gente está hastiada con la cuestión, ¡no quieren más! Donde voy las viejas están chatas de que a los niños les estén tratando de meter la ideología de género con preguntas en Quinto Básico de si han tenido sexo oral... Si estoy en el Congreso porque me ‘autopercibo’ que tengo vagina no siento ninguna dignidad en la función que estoy cumpliendo. No nos podemos reducir a algo corporal y de autopercepción, ¡es una locura! Cuando genitalizas lo público y metes la política a los genitales, lo que hace la izquierda es destruir la separación de los territorios públicos y privados. ¿No es totalitario acaso tener a un Congreso metido en la menstruación de las mujeres?”.