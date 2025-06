“Que el peso del apellido por ser una figura pública le sea leve...”: Los deseos del Presidente Boric para su hija Violeta

Durante este martes el Presidente de la República, Gabriel Boric, conversó con T13 Radio, en donde además de tocar temas de contingencia, habló del inminente nacimiento de su hija, Violeta, con Paula Carrasco.

“En veinte años más, ¿qué opinión le gustaría que ella tuviera de usted?“, le preguntó Iván Valenzuela al mandatario.

“En veinte años más... Me gustaría, primero, haber sido un padre presente. Que, por lo tanto, desde que nazca en adelante, bueno, desde el embarazo en adelante, ella me haya sentido siempre ahí para apoyarla en lo que necesite”, partió diciendo Boric, bromeando además con que esperaba que su hija no estuviera naciendo en ese preciso momento.

Agregó que espera su hija “no sienta que le impuse una manera de ser y que no cargue con mis traumas ni mis errores. Que, siendo Violeta Boric Carrasco, el peso del apellido por ser una figura pública le sea leve y que pueda desarrollar sus propias virtudes más allá de quién soy o fui yo”.

Por otro lado, precisó que espera que su hija “no termine siendo la hija de, sino que yo termine siendo el padre, el papá de... Que a ella la reconozcan como, por sus propios méritos. Y que yo y Paula, no me cabe ninguna duda, con los dos vamos a trabajar juntos en eso, pueda ser independiente de juicio y se forme un buen criterio y que se sienta querida”.