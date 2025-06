Revelan causa de muerte de mujer hallada sin vida en motel de Quilicura

Ya se dio a conocer la autopsia de la mujer de 27 años, Estefanía Fernarnda Maturana Alvarado, quien fue hallada sin vida el domingo pasado en el motel Jardín de Eros, en Quilicura.

PUBLICIDAD

La causa de muerte de la joven fue por “asfixia por compresión externa de cuello” .

Este dato es crucial para Carabineros, quienes ahora deben investigar si hubo participación de terceros en el deceso. Hasta el momento, no se han realizado detenciones relacionadas con el caso.

Según antecedentes proporcionados por la Prefectura Santiago Norte, el personal del motel indicó que tres mujeres ingresaron al recinto, incluyendo a la fallecida. Posteriormente, a las 12:30 horas, solo dos de ellas salieron, quedando Estefanía Maturana sola en la habitación.

Tras el tiempo de permanencia estipulado, la administradora del motel se dirigió a la habitación n.º 18. Al no recibir respuesta al llamar a la puerta, decidió ingresar y encontró a la joven sin vida, aparentemente por asfixia, ya que estaba con una sábana en el cuello, amarrada al pasamanos del jacuzzi.

Investigación en curso

Por instrucciones del Ministerio Público, el OS9 y Labocar de Carabineros están a cargo de la investigación. Esto ha llevado a la toma de declaraciones a personas cercanas a Estefanía, incluyendo a su madre.

Además, se realizó el levantamiento del teléfono de la madre, ya que la jovenhabló con ella antes de ser encontrada muerta.

PUBLICIDAD

“Ella me llamó por teléfono y me dijo: ‘Mamá, ven a buscarme’, yo le dije: ‘¿A dónde estás, Fernanda?’ y me dijo: ‘Estoy en un motel, esta hu… me está pegando, mamá“, comentó la mujer.

Además agregó que habían estado peleando por una foto que subió de las otras dos mujeres desnudas.