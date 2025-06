“Sin ningún tipo de privilegios“: Presidente Gabriel Boric confirmó que su hija Violeta va a nacer en un hospital público

Durante la inauguración del nuevo complejo para la Prefectura Provincial de la PDI de la comuna de Los Andes, Región de Valparaíso, el Presidente Gabriel Boric se refirió al inminente nacimiento de su hija Violeta producto de su relación con Paula Carrasco.

Al minuto de presentarse, después de desear los buenos días y expresar su gratitud de estar en el lugar, el Presidente Boric hizo eco a las palabras del gobernador regional Rodrigo Mundaca, quien calificó a la política como un lugar “áspero”. Sin embargo, dijo que ese escenario hay que manejarlo de una buena manera porque están luchando por un mejor país.

“Cómo no llenarse de esperanza que es posible construir un mejor Chile, y yo la tengo, y efectivamente les agradezco mucho los buenos deseos: Con mi compañera estamos más allá de la semana 38, así que estamos contentos, expectantes”, dijo con una sonrisa en su rostro.

“Y espero que no sea en este momento, porque si no, ahí sí que me enojaría para siempre con Los Andes”, dijo en tono de broma el Jefe de Estado, quien provocó la risa de los presentes.

Las especulaciones sobre el lugar de nacimiento de su hija

A propósito del inminente nacimiento de la pequeña Violeta, el Presidente recordó cómo se sintió hace unos días después de leer en la prensa elucubraciones sobre dónde va a nacer su pequeña.

“Me da una mezcla entre risa y molestia, porque los medios empiezan a especular respecto a esto, de dónde va a nacer Violeta, y se decía: ‘el hospital se prepara con especialistas para recibir a la guagua’”, comentó.

“No, si la iba a atender un ingeniero comercial, seguramente”, dijo nuevamente en un tono sarcástico y a esto le agregó: “como si fuera un privilegio que vaya a haber una matrona”

“Nos vamos a atender en un hospital público, y no me cabe ninguna duda que los trabajadores de la salud van a hacer su pega como con cualquier mujer de Chile, sin ningún tipo de privilegios“.