“Su sonrisa es capaz de hacerme olvidar todo”: Karol Cariola compartió tiernas palabras a tres meses del nacimiento de su pequeño

El pasado 3 de marzo, la diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, compartió la felicidad del nacimiento de su primer hijo junto a su símil del Partido Socialista (PS), Tomás de Rementería. En ese entonces, la joven parlamentaria de 37 años contó que “después de largas horas de trabajo de parto, ya estás con nosotros. ¡Bienvenido Borjita!”.

Ya en horas de esta tarde, a 90 días del nacimiento del pequeño, Karol publicó sentidas palabras dedicadas a Borja. “¡Ya son 3 meses Borjita de mis ojos!“, tituló el tierno post con fotografías madre e hijo.

“Me ha desarrollado la capacidad de sentir un amor profundo”

En una primera instancia, respecto a cómo le ha ayudado la maternidad dijo que “han sido tres meses muy intensos de muchos cambios en mi vida, de experimentar una de las vivencias más increíbles que me ha tocado conocer, la maternidad; me ha generado sensaciones y necesidades, como la de proteger sin límites, me ha desarrollado la capacidad de sentir un amor profundo e inigualable y la capacidad de sentir por dos”.

“Es cierto que se duerme menos, se despierta varias veces en las noches, se deja de hacer cosas por una misma, todo está pensado y organizado en función de otra personita… y muchas veces se siente agobio, cansancio, culpa, pena, incluso frustración cuando las cosas no resultan bien… pero su sonrisa es capaz de hacerme olvidar todo y solo ver lo maravilloso que han sido estos tres meses juntos. Ya no logro concebir la vida sin mi pajarito hermoso; él me hace disfrutar el presente como nunca antes y mirar el futuro con más optimismo", continuó Cariola.

“Afortunadamente tengo una red de apoyo familiar que me permite estar tranquila con sus cuidados”

Por otro lado, al pasar tres meses, comentó que tuvo que retomar sus actividades como parlamentaria. “Hoy me tocó volver al trabajo porque ya se cumplieron 3 meses del post natal y ahora haré uso del parental con media jornada. Para seguir compatibilizando mi maternidad, la lactancia y los cuidados de Borjita con mi trabajo. Estaba nerviosa por separarme de él algunas horas más de las habituales, fue un día especial, pero afortunadamente tengo una red de apoyo familiar que me permite estar tranquila con sus cuidados”.

Eso sí, reconoció: “Yo sé que hay muchas madres que no tienen redes de apoyo suficientes en esta etapa, y por eso estoy de acuerdo con aumentar el post natal a un año, además de mejorar el rol del estado para proteger las labores de cuidado de las madres y padres durante al menos el primer año de vida”.

Por último, la legisladora valoró el cariño de la gente y aseguró que irá informando de a poco acerca de esta nueva vida como madre. “Agradezco a todos y todas las muestras de cariño, sus muestras de preocupación e incluso sus oraciones y encomendaciones religiosas (que me llegan muchas). Les dejo un abrazo y les seguiré contando de vez en cuando sobre esta aventura que ha significado ser la madre de Borjita”, finalizó.