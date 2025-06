Carmen Tuitera responde a demanda de Guillermo Maripán: “¿Por qué justo antes de un partido?”

La influencer y escritora Carmen Castillo, más conocida como Carmen Tuitera, reaccionó públicamente este miércoles a la supuesta demanda presentada en su contra por el futbolista Guillermo Maripán, quien la acusa de hostigamiento. La acción legal se da luego de que Castillo denunciara al seleccionado nacional por supuestamente haber difundido fotografías íntimas sin su consentimiento.

PUBLICIDAD

Fueron fuentes cercanas al defensa chileno quienes confirmaron al medio EFE que el futbolista presentó una demanda de indemnización de perjuicios ante el 15° Juzgado Civil de Santiago en contra de Carmen Castillo, más conocida como “Carmen Tuitera” por presunto hostigamiento y desprestigio.

A través de sus redes sociales, Carmen señaló no haber sido notificada formalmente de la querella, enterándose por la prensa.

“Yo no he sido notificada. Por lo mismo me gustaría saber de ¿cuánto es el monto que me demandó la supuesta victima que está siendo investigada investigada penalmente por los delitos de “Violación a la vida privada y difusión de conversaciones e imágenes sin consentimiento de la afectada; y exhibición y difusión de registro de imágenes íntimas de connotación sexual, en el contexto de violencia de género”?“, señaló la aludida en una publicación de Instagram.

En su testimonio, cuestionó el momento y el trasfondo de la acción judicial. “¿Quién está hostigando a quién? ¿Me tengo que poner nerviosa porque aparece antes en la prensa? ¿Me están tratando de asustar porque me demandó por mucho dinero? ¿Por qué justo antes de un partido?”, escribió, aludiendo a los compromisos deportivos que enfrenta actualmente Maripán con la selección chilena.

En esa misma línea criticó que la supuesta demanda fuera conocida por los medios, incluso antes de que ella tomara conocimiento. “Y también me gustaría saber cómo los medios tienen acceso a esta información antes que yo (no me aparece públicamente ni en mi sistema con clave única)”, lanzo.

Carmen Tuitera acusa amedrentamiento

La influencer indicó que desde el viernes pasado ha recibido mensajes insistentes en relación con la supuesta demanda. Según relató, esta presión se incrementó luego de que comenzara a hacer pública su denuncia. “A mí se me empezó a molestar todo el día viernes, todo ha sido para responder un hostigamiento constante, que no puedo afirmar que sea directamente de Guillermo Maripán, pero que tiene información que solamente nosotros tenemos”, afirmó Castillo.

PUBLICIDAD

Finalmente cerró con un tono desafiante: “A mí nadie me provoca miedo, me provocan fuerza y si están buscando callarme, voy a gritar más”.

Por ahora, Maripán no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso.