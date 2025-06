Diputada Sofía Cid hace un llamado al Estado a defender el pisco chileno: “El pisco nace en Chile y tiene alma nortina”

Desde el Congreso Nacional, la diputada por la Región de Atacama, Sofía Cid Versalovic, alzó la voz en defensa del pisco chileno, frente a los intentos de Perú por apropiarse de su origen. En medio de esta larga controversia, la parlamentaria llamó al Estado a asumir un rol firme y decidido para proteger lo que, asegura, es parte esencial de nuestra identidad nacional y, sobre todo, de la historia de Atacama.

“Chile y Perú comparten una historia profunda, con raíces comunes. Pero eso no impide que defendamos con claridad lo que nos pertenece como nación”, afirmó. Cid recordó que Chile fue el primer país en América en reconocer legalmente el pisco como denominación de origen, en 1931, marcando un precedente histórico.

La congresista fue enfática al señalar que el pisco no es solo un producto: “Es historia, esfuerzo e identidad. Son generaciones de familias atacameñas que han trabajado esta tierra con amor y orgullo. El pisco nace en nuestros valles del Huasco, de Copiapó, de Alto del Carmen. Nace de la mano de quienes no se rinden y luchan por mantener vivas nuestras tradiciones.”

Actualmente, en Atacama existen 21 productores pisqueros registrados, reflejo de una tradición viva que sigue aportando a la economía local y al alma cultural del norte chico.

Cid también advirtió que hay esfuerzos desde el extranjero por instalar la idea de que el pisco no es chileno. “Eso no lo podemos permitir. El pisco nace en Chile, nace en Atacama, y tiene alma nortina. Esa verdad no se borra con papeles ni declaraciones, se defiende con hechos y convicción”, aseguró.

En esa línea, se presentaron tres propuestas concretas al Gobierno:

Reforzar la defensa de la denominación de origen del pisco chileno. Reconocer oficialmente su origen en Atacama. Postular nuestros valles pisqueros como Patrimonio Mundial de la UNESCO, para que el mundo vea lo que somos capaces de construir con trabajo, tradición y orgullo regional.

“Esto no se trata solo de proteger una tradición, se trata de defender lo que somos. Porque los que no se rinden, viven en Atacama. Y Atacama merece más”, cerró la legisladora.