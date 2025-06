Las minutas con las asesorías para la reelección de Claudio Orrego en la Gobernación: “El equipo de campaña hay que fortalecerlo”

El informe del órgano contralor señala que durante el año 2024 el Gobierno Regional Metropolitano gastó un total de $31.366.179, para la contratación del “Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024”, de cuya revisión se constató la realización de 52 sesiones de coaching directivo.

Sin embargo, solo se proporcionaron las minutas de 28 reuniones, donde en “16 de estas, se verificó que en estos no se relacionaban con contenidos asociados a coaching directivo” como lo indicaba la descripción de las consultorías, “sino que más bien aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral a Gobernador Regional, no en términos generales, sino específicamente a la campaña en la que Don Claudio Orrego Larraín se estaba presentando como candidato a la reelección, situación que por una parte no tenía relación con el objetivo de la dicha prestación de servicio y tampoco se aviene con la finalidad y objetivos de esa entidad”.

Minutas

En los extractos de las minutas publicadas por la Contraloría, se destaca una reunión donde participa la asesora del gabinete del gobierno regional, quien pregunta: “¿Ha avanzado el equipo hacia una forma de apoyo consistente con lo que el Gobernador requiere? ¿Qué puedes hacer tú en este sentido?”

Respuesta: “El equipo de campaña hay que fortalecerlo porque el ritmo de enero puede ser agotador”.

Ante la pregunta: “¿Qué riesgos principales ves en el camino de este final de carrera?”

Respuesta: “Creo que un riesgo es que no haga el duelo de que si quiere ser el candidato del centro izquierda tiene que estar abierto a hablar con el Partido Comunista. Encontrar el equilibrio entre la independencia y los respaldos que permiten que pueda mantener esa independencia”.

El coordinador del Departamento de Comunicaciones, por su parte, acotó: “Ciertamente se acercan al tiempo de inicio de una campaña compleja. También es cierto que Iván no puede dar respuesta en solitario a perspectivas políticas. Esa es una tarea que corresponde al Microgabinete. Y siguen surgiendo ideas: ¿Tener turnos de microgabinete?”.

En otra minuta, en tanto, la asesora de gabinete de la gobernación plantea: “¿Cuáles son tus principales preocupaciones de cara a la campaña?”.

Respuesta: “Evelyn plantea varios temas. Yo tengo dos grandes preocupaciones: Los sistemas de soporte para la información para la campaña. Todo está segmentado. No hay suficiente coordinación. Hay que verlo también como Gore+Corporación. Requiere espacio es la agenda de Claudio, por ejemplo, para que hable con expertos electorales para que le muestren aprendizajes claves”.

El administrador regional, por su parte, agregó: “Hay mucho trabajo político. Hablamos además de las noticias falsas que aparecen, como la de que renunció al cupo de la DC. Me aclara que no es así, pero quieren asegurarse de representar a todo el arco político. Ha habido un buen funcionamiento del microgabinete. Viene una etapa en la que Manuel considera que puede hacer mucho por su doble condición de administrador regional y manejador de lo político”.

La Contraloría informó que junto con practicar un procedimiento disciplinario, “con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Asimismo, remitirá el presente informe final al Ministerio Público para su conocimiento y fines pertinentes”.