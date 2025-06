Presidente Boric reconoció que en el caso Monsalve “faltó experiencia” y añadió que “debimos actuar más rápido”

Reconociendo que hubo “cosas que no se hicieron bien”, que “faltó experiencia” y que “debimos actuar más rápido”, el Presidente Gabriel Boric hizo una autocrítica sobre el actuar del gobierno cuando se conoció la denuncia por abuso sexual y violación contra el ahora exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

PUBLICIDAD

En esa línea, lo primero que señaló el Presidente, fue destacar lo indicado por la exministra del Interior Carolina Tohá en la comisión que investigó el caso en el Congreso, sobre “las cosas que no se hicieron bien en ese caso, con los antecedentes que se tenían: no debió haber ido a la Comisión de Presupuesto en ese momento, el viaje, etcétera, pero sin lugar a duda esos fueron errores”, dijo en conversación con CNN Chile.

A lo anterior añadió que “yo no soy una persona que dice ‘no, nosotros no hemos cometido ningún error’, jamás voy a decir eso, pero quiero ser cuidadoso, no… Habrá momentos para que yo mismo los evalúe públicamente”.

“Los protocolos hay que mejorarlos”

El Presidente Boric además indicó que “mi reflexión en ese momento fue que había una denuncia presentada, que es secreta, y por lo tanto hay que evitar que esto se siga expandiendo. Creo que ahí se debió haber sido mucho más transparente, tomar decisiones mucho más rápido, de manera mucho más ejecutiva y con mucha más fuerza. Los protocolos ante situaciones como esta hay que, sin lugar a dudas, mejorarlos, y eso tiene que permear a todo, no solamente al aparato público, sino que debe ser un cambio cultural”.

Finalmente, señaló sobre este tema que las mujeres que enfrentan este tipo de denuncias tienen muchas dificultades, porque hay un sistema que lo impide, apuntando en ese sentido que “creo que nosotros no actuamos a la altura para revertir eso, y considero que eso está mal. Por lo tanto, sin lugar a dudas, uno no puede decir ‘sabe qué, esto no solo es un hecho aislado, sino que cualquier otro hecho negativo no volverá a suceder’. El punto es cómo se reacciona cuando ocurren esos hechos, y creo que siempre se debe reaccionar con mucha honestidad, transparencia y celeridad. Ahí faltó experiencia”, puntualizó.