“Estaba juntando plata para eso”: Amigo de Francisco Albornoz habla del gran sueño que tenía el joven farmacéutico

Gonzalo Ortiz, amigo y compañero de departamento de Francisco Albornoz, entregó nuevos detalles sobre la vida del joven técnico en farmacia de 21 años, quien fue encontrado sin vida el pasado 4 de junio en la ribera del río Tinguiririca, en la región de O’Higgins.

Francisco había sido visto por última vez el 23 de mayo, cuando salió desde su departamento ubicado cerca del metro Santa Ana, en Santiago, para reunirse con dos hombres. Su última ubicación fue en el sector de Plaza Egaña, en la comuna de Ñuñoa.

Por su presunta implicancia en el caso, fueron detenidos el médico ecuatoriano Christian Muñoz y el chef chileno José Miguel Baeza, quienes serán formalizados este sábado 7 de junio.

En conversación con Las Últimas Noticias, Gonzalo Ortiz contó que conoció a Francisco en 2022 a través de Instagram, y que con el tiempo forjaron una estrecha amistad. Una vez terminadas sus carreras técnicas, decidieron irse a vivir juntos. En diciembre de 2024 arrendaron un departamento en el centro de Santiago, donde solían reunirse con su grupo de amigos.

“Al principio nos costó un poco la convivencia, el Francisco era un poco más desordenado, pero yo también, así que nos retábamos mutuamente y nos poníamos a ordenar. Siempre conversábamos harto, de lo que queríamos para el futuro”, relató Ortiz.

Respecto a las aspiraciones de su amigo, reveló que Francisco tenía claro su objetivo profesional. “Quería seguir estudiando, quería sacar la carrera universitaria, veía que eso le podía abrir más puertas. Estaba juntando plata para eso, le gustaba mucho su carrera” , señaló. “Era súper estudioso, tenía sus cuadernos. Me decía que se le habían olvidado algunas cosas, que iba a repasarlas y me había preguntado si tenía libros”, agregó.

Pocos días antes de la desaparición, ambos conversaron sobre seguir compartiendo vivienda. “Francisco quería algo más grande para el living comedor”, comentó Ortiz.

El joven también reflexionó sobre el doloroso desenlace: “Con los amigos habíamos hablado de que esto podía terminar así. Estoy tranquilo porque lo encontraron y no está esa angustia de no saber de él, pero estoy triste, con pena. Todavía no lo asimilo y menos que estoy acá en el departamento, viendo su habitación con sus cosas, así que siento mucha pena. Tengo que pensar qué haré yo ahora. Pero ahora no tengo cabeza para eso”, concluyó el joven muy afectado.