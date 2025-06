¿Quién es Richard Rico, el “chileno más peligroso del mundo”?: Estaba al mando de una red de sicariato y podría salir prontamente en libertad

Nacido en la comuna de Machalí de la Región de O’Higgins en el año 1973, el denominado Richard Rico fue bautizado como “el chileno más peligroso del mundo”, esto por los nexos que tenía con mafias, sicariatos, narcotráficos de droga. Actualmente se encuentra cumpliendo una condena en una cárcel de máxima seguridad en Países Bajos. Sin embargo, el próximo año podría salir en libertad tras casi una década.

Los padres de Richard Riquelme Vega trabajan en Sewell, y debido a la dictadura militar salieron del país en calidad de exiliados y llegaron a Alemania, en donde partió haciéndose conocido como un grafitero. Ahí comenzaron sus nexos con el bajo mundo, en específico con la mafia marroquí que traficaban drogas sintéticas

De acuerdo a lo informado por T13, Riquelme termina siendo condenado por microtráfico tras sus nexos con dicha mafia con una pena de 7 años y cumpliendo 5.

La mafia marroquí actuaba de una manera muy violenta, intentando apoderarse del territorio, lo que conllevó asesinatos a sus oponentes, bloggeros, periodistas, amenazando a medios e incluso con disparos. Las amenazas llegaron a la familia real de Países Bajos, y él estaba a la cabeza.

El arresto de Richard Rico

Richard Rico es políglota, maneja el español, inglés, alemán, italiano, neerlandés y algo de árabe. Eso lo ayudó a formar nexos con las mafias del sector, y fue considerado como uno de los líderes de sicarios.

En 2017 fue detenido por la OS7 de Carabineros, él terminó siendo extraditado y fue condenado por dirigir una red de sicariato y lavado de dinero por tráfico de drogas por 11 años en Países Bajos, y cayó a una cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, por buen comportamiento, podría salir durante los próximos meses.

“Hay una posibilidad teórica que puede salir“, señaló Leon van Kleef a Reportajes T13. “Si aplican la ley de una manera más o menos normal, él podría ser libre después de nueve años, lo condenaron a once en primera instancia, y en teoría después de nueve años podría estar libre si esto va a pasar, no sé, puede ser que la fiscalía se va a resistir, van a buscar otra acusación, no sé, vamos a ver”, añadió.

En la investigación se pudo incautar parte de su patrimonio, el cual se cree es sólo un porcentaje del dinero que estaba a manos de Riquelme. La capitana Belén Galaz del OS7 de Carabineros señaló que “en Colombia él tenía una empresa inmobiliaria, inversiones. Al igual que en Dubai y en España mantenía inversiones. Tenía casas de cambios en distintos países. Él podía blanquear el dinero”.

En Chile también tiene una inversión, en la ciudad de Chillán está un complejo turístico entre sus controladores están Richard Rico, su padre y su hermano. Dicho espacio incluye una piscina, un centro de eventos y otras instalaciones.

La figura de Richard Rico terminó siendo tan potente que fue personificado en una serie de televisión de streaming, en la serie holandesa “Mocro Maffia” que se emite por la plataforma Videoland de dicho país. Su imagen incluso llegó a la venta de accesorios, con tazones que se venden con su rostro.