Contraloría detecta “múltiples irregularidades” en la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente

06 de octubre de 2023 / SANTIAGO

Luego de una auditoría que comprendió entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023, extendiéndose en algunos casos a otros periodos, la Contraloría General de la República (CGR) detectó “múltiples irregularidades” en la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO), como desembolsos sin justificación, proyectos no finalizados y servicios sin respaldo.

El organismo agrupó hasta el año 2024 a los municipios de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.

Entre las irregularidades se señala un pago de $1300 millones por el proyecto “Reurbanización de Av. Las Condes con autovía soterrada“, el cual no se completó, quedando inconclusa sin explicación válida, según la CGR.

Además, se destaca el pagó más de $170 millones, entre 2018 y 2021, a contratistas a honorarios que no presentaron informes de sus actividades. Asimismo, no se entregaron documentos que respaldaran el cumplimiento de obras por $270 millones. La Contraloría determinó que “la AMZO no entregó información adicional solicitada para justificar los servicios“.

La auditoría también expuso que las conciliaciones bancarias no consignaban fecha de elaboración ni nombres de responsables, lo que “evidencia debilidades en los controles” e impide asegurar que existieran revisiones independientes para “disminuir el riesgo de gastos excesivos o actos ilícitos”, según la Contraloría.

Además, se estableció que tres giradores de cuentas bancarias mantuvieron autorización sin ser informados a la CGR. El informe detalla que los controles financieros eran insuficientes para garantizar “el debido resguardo del patrimonio de la asociación”, generando riesgos operativos y legales.

Antecedentes a la Fiscalía y el CDE

Desde la Contraloría instruyeron a los municipios de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea evaluar en 60 días hábiles retomar el proyecto de Av. Las Condes. Sin embargo, la AMZO fue disuelta por unanimidad el pasado 27 de febrero de 2024.

El informe final de la Contraloría involucra gestiones de exalcaldes como Joaquín Lavín y Daniela Peñaloza en Las Condes; Raúl Torrealba y Camila Merino en Vitacura; además de Felipe Guevaray Cristóbal Lira en Lo Barnechea.

Asimismo, todos los antecedentes serán derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).