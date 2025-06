El complicado rol del Gobierno de fomentar la primaria propia

Una función complicada, que deja un flanco abierto que puede ser atacado en cualquier momento es el que vive La Moneda desde el viernes pasado, cuando lanzó la campaña para fomentar el conocimiento e, indirectamente, la participación en las primarias del 29 de junio. Eso, porque únicamente el conglomerado de gobierno es el que va a las urnas, por tanto, llamar a votar es igual, en este caso y gracias a la ausencia de otra elección de la oposición, a conseguir unas primarias exitosas.

Mientras más personas voten, se entiende como un éxito de la instancia, que de todas maneras tiene escasa asistencia en comparación con las elecciones obligatorias, y, a la vez, una muestra de apoyo a los partidos que actualmente gobiernan. La ministra vocera (s) Aisén Etcheverry señaló el día del lanzamiento de la campaña informativa que “nuestra única preocupación es que las personas que quieran ejercer su derecho lo puedan hacer de manera informada y segura y para eso es la campaña y para eso es todas las acciones que se están desplegando desde el gobierno. La cantidad de participación o la voluntad de participación es algo que corresponde a la ciudadanía”.

El problema no tiene mucha solución y lo único que le queda a Gabriel Boric y el resto del gabinete es cuidarse en sus declaraciones, de acuerdo a los expertos. Marcela Vera, economista y doctora en ciencias sociales de la Usach, “las primarias son un instrumento legal que permite que la ciudadanía pueda elegir libremente sus autoridades y por tanto un gobierno necesariamente debe garantizar que estas elecciones no sólo existan, sino que además sean constitutivos de un acto de democracia y participación”.

Agrega Marco Moreno, cientista político de la U. Central, que “el Presidente está siendo cauto en no realizar acciones ni expresar una posición favorable a la primaria del oficialismo, justamente para evitar que se le acuse de intervencionismo, y le ha pedido lo mismo a sus ministros, porque la oposición está muy atenta a los movimientos del Presidente y de su gabinete para fabricar un discurso de que el gobierno estaría interviniendo en la primaria”.

De todas maneras, el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central explica que no es realmente responsabilidad de La Moneda la participación: “Más bien tiene que ver con otros factores, fundamentalmente con la capacidad de los partidos de movilizar a sus militantes, con la posibilidad de que también concurran independientes que se sientan interesados y motivados, de eso va a depender de cómo se va a desarrollar la campaña y que pueda llevar a un número por sobre el piso que hubo en la elección pasada”.

Otro problema que se está generando por estos días de campaña son las palabras cruzadas entre sectores del gobierno, propios de cualquier campaña, pero que resuenan más considerando que es dentro de quienes están gobernando. Para Vera, quien es académica de la Facultad de Administración y Economía de la Usach, hay que verlo desde el otro punto de vista.

“Cuando distintos sectores de una misma coalición se enfrentan en la arena política esto constituye un fortalecimiento de la Democracia e incluso puede ser un fortalecimiento de los lazos que ocurren al interior de la coalición. En la ‘arena pequeña’, cualquier conflicto puede ser visto como una problemática, sin embargo si uno mira desde una altura democrática, puede observar que se fortalece la Democracia cada vez que concurre un proceso en donde participan muchas fuerzas e incluso las de una misma coalición”.

Según Moreno, “las primarias tienen virtudes, pero también tienen lo que se llama el efecto divisivo, es decir, siempre después del resultado de la primaria se generan tensiones que dejó la misma campaña por lo tanto quien gane tiene que hacer los esfuerzos por limar esas asperezas.

El lío de las parlamentarias

Y si eso no fuera suficiente, hay otro problema que mina las relaciones al interior del conglomerado oficialista: las parlamentarias y la conformación de las listas, donde por estos días la discusión es si concurrir en una o dos listas. “El presidente ha planteado su interés en que su coalición se mantenga y por lo tanto ha dicho, incluso en la reunión en Cerro Castillo, que el ideal sería una sola lista, pero veo que 183 cargos en disputa y nueve partidos y movimientos no lo hace fácil. Veo una especie de sobre discurso, porque al público se suma el de los partidos, que están trabajando en el escenario de dos listas. El resultado de la primaria puede acelerar en un sentido u otro la definición de cómo se competirá en la parlamentaria”.

Relación de Tohá con Marcel no sería un problema

Fuertes aprensiones ha causado en diversos sectores la relación de pareja que mantienen la candidata de Socialismo Democrático, Carolina Tohá, con el titular de Hacienda, Mario Marcelo, que se inició cuando ambos eran ministros. Hoy, la nueva labor de Tohá y la posible futura candidatura en noviembre, alimentan las críticas.

Sin embargo, analistas políticos consideran que incluso manteniendo Marcel su cargo no debería ser un problema real. Mario Moreno (U. Central) dice que “tengo la impresión de que la opinión pública no hace cuestión de esa relación, sino que es más bien una construcción interesada de algunos que quieren plantearlo como un problema. Pero hasta donde sabemos, los roles son distintos, si ella ganara la primaria, sería candidata del oficialismo y Marcel tomaría los resguardos necesarios para que no hubiera una señal que se pueda malinterpretar”.

El analista de la Ucen ejemplifica: “Muchos plantean que podría favorecer a la discusión del presupuesto, pero primero tendría Tohá que ganar la presidencial y, segundo, el Presupuesto de la Nación lo aprueba el Congreso, no Marcel”.

Tampoco ve inconvenientes Marcela Vera (Usach), quien, al contrario, comenta que “las relaciones son parte de los atributos políticos que configuran muchas veces una candidatura y que fortalece en muchos ámbitos incluso los escenarios pero también el posicionamiento de ciertos candidatos o candidatas. Esto ocurre siempre, por lo tanto que la candidata Tohá tenga una relación con el ministro Marcel no es distinto de lo que ha ocurrido en distintos momentos a lo largo de las disputas políticas en nuestro país”.