Juan Pablo Sáez es acusado de violar medidas cautelares tras formalización por violencia intrafamiliar

Un nuevo capítulo se suma al complejo caso que involucra al actor chileno Juan Pablo Sáez, formalizado recientemente por violencia intrafamiliar. Durante la noche del domingo, Tomás —hijo mayor de Camille Caignard, expareja del actor— reveló en el programa Primer Plano un video inédito que mostraría a Sáez incumpliendo las medidas cautelares impuestas por la justicia.

PUBLICIDAD

El registro, grabado el pasado sábado alrededor de las 18:30 horas, muestra al actor dentro de un vehículo merodeando el domicilio de Camille, a pesar de tener prohibición de acercarse y comunicarse con ella por un plazo de 80 días. Al notar su presencia, Tomás lo enfrentó directamente: “¡Fuera o llamo (a la policía)!”, se le escucha decir reiteradamente en el video. En contraste, el actor solo respondió: “Ve el dictamen”.

“Juan Pablo Sáez, como es tan inteligente, con una medida cautelar de prohibición de acercarse a mi mamá por 80 días, se acercó a la casa y mi mamá le dijo ‘te tienes que ir’. Yo me acerqué con el teléfono”, relató más tarde Tomás en conversación con Primer Plano en Chilevisión.

El joven también compartió su indignación ante lo ocurrido. “Las ganas de haberle sacado la c... son demasiado grandes, pero sé que lo mejor que puedo hacer es grabarlo”, expresó, señalando que optó por documentar el incidente.

Juan Pablo Sáez desalojó a su expareja e hija de la casa que compartían

Cabe destacar que este fin de semana, específicamente el domingo, Camille Caignard y la hija que tiene en común con el actor fueron desalojadas de la casa que compartían. Según Tomás, el desalojo se realizó a las 20:30 horas, en presencia de Carabineros y por orden del abogado de Sáez.

La medida legal se sustentó en que Camille no figura actualmente como residente en ese domicilio. No obstante, Tomás aseguró que existía un acuerdo previo para continuar habitando la vivienda. “La casa es de los dos. Ahora, producto de esta separación, mi mamá notificó su domicilio en otro lugar, con la finalidad de recibir las notificaciones sin que Juan Pablo esté pendiente, porque es una persona que no deja tranquila a nadie”, explicó.