“Lloré mucho, tenía mucha culpa”: Médico explica por qué decidió hablar tras crimen de Francisco Albornoz

El caso del joven farmacéutico Francisco Albornoz, de 21 años, ha conmocionado a la ciudadanía tras conocerse los detalles de su trágica muerte. El sábado pasado se llevó a cabo la formalización de los dos imputados por su homicidio: el médico ecuatoriano Christian González y el chef José Miguel Baeza, conocido como “Kai”. Ambos quedaron en prisión preventiva mientras se desarrolla una investigación que tendrá un plazo de 90 días.

PUBLICIDAD

El pasado 3 de junio, González se presentó voluntariamente ante la Fiscalía, acompañado por su abogado, para revelar la ubicación del cuerpo de Francisco, hallado sin vida en la región de O’Higgins. Su testimonio fue clave para destrabar el caso.

Según los antecedentes, la muerte del joven habría ocurrido el viernes 23 de mayo, en el departamento del médico, donde también se encontraba Baeza. Aunque aún se investigan las causas precisas del fallecimiento, la confesión de González entregó mayores detalles sobre lo ocurrido los días posteriores al crimen del joven.

“El 27 de mayo vi las redes sociales y vi que lo estaban buscando. Al enterarme, lloré mucho, tenía mucha culpa por lo que hice”, relató el médico en declaraciones recogidas por Chilevisión. “No entendía lo que había pasado... lo que hice fue ocultarlo, porque yo no le hice nada a Francisco”, agregó.

González también reveló una conversación con el segundo imputado: “Hablé con Kai, ya que él me llamó y me preguntó cómo estaba. Quería saber si iba a decir algo o hacer algo, y me dijo que nos viéramos. No quería juntarme con él. Luego de eso no me llamó más”.

Sobre su decisión de colaborar con la justicia, aseguró que fue motivado por la culpa y por el dolor de la familia del joven. “Vi en redes sociales cómo la familia y amigos buscaban a Francisco, por eso llamé a mi abogado y vine a la Fiscalía a entregar mi versión de los hechos”, concluyó.