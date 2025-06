“¡Para eso están, idiotas!”: La dura crítica de Neme tras testimonio de madre que impulsa la “Ley Valentín”

Pamela Gutiérrez, madre de Valentín, el niño de cinco años que falleció el pasado 29 de mayo tras caer desde el piso 13 de un edificio en San Pedro de la Paz, rompió el silencio este lunes en el matinal Mucho Gusto. En un testimonio que conmovió al país, la mujer relató detalles de la tragedia que motivó su lucha por la creación de la “Ley Valentín”, una iniciativa que busca establecer estándares obligatorios de seguridad en ventanas y balcones de edificios residenciales.

Según explicó, una ventana sin topes de apertura fue el factor determinante en el accidente. “Con el dolor de mamás, más que buscar justicia o culpables, queremos que ninguna otra mamá sufra el dolor que estamos sufriendo nosotros”, dijo muy afectada.

La propuesta que impulsa apunta a normar elementos como mallas de protección, topes de apertura, alturas mínimas de barandas y otras medidas de prevención, con el objetivo de evitar nuevas tragedias por caídas en altura, especialmente en viviendas donde viven niños.

Reacción de José Antonio Neme

La intervención de Gutiérrez provocó una fuerte reacción del periodista José Antonio Neme, quien no ocultó su frustración en vivo. “Vuelvo al tema de los políticos. Me van a decir que me estoy volviendo un poco loco, pero creo que es otro síntoma de nuestra mediocridad que tengamos que esperar que una madre pida algo tan sensato por televisión, después de haber experimentado esto tan terrible” , afirmó durante una emisión de Mucho Gusto.

Con evidente rabia, agregó : “Todo es ‘ley algo’, pero ese ‘algo’ no es un nombre, es una historia, un sufrimiento. ¿Tan imbéciles son los políticos que no se pueden anticipar? ¡Para eso están, idiotas! No para que venga una ciudadana a llorar en cámara proponiendo algo. Me parece indignante” .

El llamado de Pamela Gutiérrez suma fuerza en redes sociales, donde miles de personas han comenzado a apoyar la idea de una legislación urgente en memoria de su hijo.