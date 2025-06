Daniella Chávez se fue con todo en contra de “Cuco” Cerda por fugaz romance con su hija: el influencer rompió el silencio

Una polémica se despertó después de que Daniella Chávez le envió un mensaje al tiktoker Danilo 21, quien se enfrascó en una discusión con José Manuel “Cuco” Cerda, durante su participación en el programa “Agitadores” de Porcel TV.

PUBLICIDAD

La modelo se refirió a la breve relación que tuvo el hermano mayor de Raimundo Cerda con su hija Isi Gutiérrez durante la emisión del programa “El Fenómeno” de Canal 13.

“Ese Cuco tuve que quitarle a mi hija que se la estaba engrupiendo, lo tuve que encarar…Mi hija hace un mes tenía sus 18 y él cumple 29 este mes, la quería usar para fama”, partió Chávez.

“Lo encaré en la calle. Bueno, reacción de mamá no más. Él se quería aprovechar de mi hija. Buscaba fama a toda costa”, agregó la madre.

La respuesta de Cuco a la interpelación a Daniella Chávez

José Manuel fue contactado por el programa “Que te lo digo”, en donde entregó su versión de los hechos sobre su relación con la hija de Daniella Chávez.

“Encuentro grave las palabras que usó Daniella en esta situación. Efectivamente yo estuve saliendo un rato con la Isi. Quiero hacer un llamado al orden y un poco al respeto porque estamos hablando de una señorita, y yo jamás he utilizado a la gente”, partió comentando.

Él dijo que Daniella está exponiendo a su hija con esta clase de comentarios, y reconoció que sí fue increpado por la madre de su pareja. “Una vez nos juntamos afuera de la casa de una amiga de la Isi. Ella habló conmigo que me alejara de la Isi porque yo era más grande que ella y no le parecía que estuviéramos juntos”, reveló.

PUBLICIDAD

Sobre la acusación de que se quería colgar de la fama de su hija, él comentó que “de hecho la Isi también me mostró un mensaje que decía eso, que me quería colgar (...) Lo encontré súper raro porque ella no me conoce, nunca compartimos, no me dejó presentarme siquiera y en el momento que me dijo que ella me dijo que no. No, no más y ahí quedó”.

“Que Daniella haga el circo que quiera y no voy a referirme a una señorita que es su hija (...) No comparto a las personas que usan o compran a los otros (...) Yo no utilizo a la gente”, recalcó Cuco.

Con respecto a la diferencia de edad, él reconoció que sí era una diferencia considerable, ella recién cumplió la mayoría de edad y él tenía 28. “Y fui súper respetuoso, le di su espacio, jamás la apuré a nada. Tengo a mis 22 compañeros para avalar”.

“Ella estaba súper feliz conmigo, lo pasábamos súper bien, éramos amigos y nos reíamos. Después entendí que no se podía porque si mamá no quería (...) por lo mismo decidí dar un paso al lado”, cerró.