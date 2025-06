Decisión fue unánime: mujer condenada por disparar al violador de su hija cumplirá la pena en reclusión domiciliaria

Por unanimidad, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de amparo presentado por la Defensoría Regional en favor de Yesenia Azócar -mujer que fue condenada a ocho años de cárcel tras disparar al violador de su hija-, quien ahora podrá cumplir con la pena en reclusión domiciliaria.

La noticia fue confirmada por la Defensoría Regional de Valparaíso, que indicó a través de su cuenta en X (antes Twitter), que el tribunal de alzada acogió el recurso, añadiendo que "Yesenia Azócar ahora cumplirá la pena impuesta por el Tribunal Oral de San Antonio en régimen de reclusión domiciliaria total. En la Corte, alegó a su favor la abogada Catherine Ríos".

Por unanimidad, Corte Apelaciones acogió amparo a favor de Yesenia Azócar, quien ahora cumplirá la pena impuesta por el Tribunal Oral de San Antonio en régimen de reclusión domiciliaria total.

En la Corte, alegó a su favor la abogada Catherine Ríos.

En su fallo, la Corte de Valparaíso consideró que " (…) la resolución impugnada deviene en ilegal y ha afectado la libertad personal de la amparada al impedirle acceder a la sustitución de la pena privativa de libertad que se encuentra cumpliendo, toda vez que no se trata de una simple discrepancia interpretativa, sino de la omisión de aplicar normas constitucionales e instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad y que obligaban a la jueza a considerar la particular situación de vulnerabilidad de la amparada y su hija, lo que justifica acoger el presente arbitrio, en los términos que se dirán en lo resolutivo“.

Condenada por disparar al violador de su hija

Yesenia Azócar, de 33 años, estaba hace más de un año cumpliendo con la pena en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, donde había apelado a razones humanitarias y a la faltas de perspectiva de género en el juicio que la condenó, pidiendo incluso el indulto del Presidente Gabriel Boric.

La mujer fue condenada luego que en 2021 su hija de entonces 7 años le contara que había sido víctima de abuso sexual en forma reiterada por parte de su padre biológico.

“Recuerdo que salimos a caminar de la manito por el campo y yo le pregunto a mi hija ‘tu tía me contó algo que tu le contaste anoche’ y ella me queda mirando y me dice 'mamá te lo prometo que es verdad, mamá yo te lo prometo por mi perrita que es verdad’ y ahí la abracé y yo lloraba y le pedía perdón a mi hija por no haberme dado cuenta antes", expresó la mujer en un reportaje de CHV.

Tras escuchar la confesión de su hija, Yesenia Azócar enfrentó al agresor -que en ese momento era su pareja-, donde fue agredida por el hombre, instante en el que en medio del forcejeo, ella tomó un arma y le disparó en el brazo, quedando herido.