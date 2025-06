Expareja de chef imputado por crimen de Francisco reveló episodios de violencia y perturbador requisito en sus relaciones

A medida que avanza la investigación por el homicidio de Francisco Albornoz, nuevas revelaciones han salido a la luz sobre la vida privada de José Miguel “Kai” Baeza, el chef actualmente imputado por su presunta participación en el crimen. La Fiscalía lo vincula directamente al asesinato junto al médico ecuatoriano Christian González, quien además habría colaborado en el traslado del cuerpo del joven, según reveló en su declaración.

En este contexto, una expareja del chef decidió romper el silencio y relatar en televisión su experiencia personal con Baeza. El testimonio, entregado de forma anónima al matinal Contigo en la Mañana, describe una relación marcada por episodios de violencia, manipulación y consumo de drogas.

Según relató el denunciante, Baeza mostraba actitudes erráticas y comportamientos agresivos. Uno de los episodios que más recuerda fue una violenta irrupción en su hogar. “Una vez entró a mi casa, sin permiso, llegó de la nada mientras yo estaba con otra persona. Arrasó con todo, comenzó a tirar todo al piso, tiró el televisor, lo partió, y agarró a golpes a esta persona con la que estaba”, afirmó.

“Yo me tuve que meter a defender y a mí también me forcejeó, me golpeó y se volvió loco”, añadió. A pesar de lo vivido, aseguró que la relación continuó durante un tiempo. “Esas fueron las etapas terminales. Después de eso seguimos juntos, porque yo lo perdoné”, explicó.

“Era parte de sus requisitos para estar con alguien…”

Uno de los aspectos más inquietantes del relato es el que apunta al supuesto requisito que Baeza imponía a sus parejas para estar con él: el consumo de drogas . “Sí, las ofrecía, las compraba, e incluso era parte de sus requisitos para estar con alguien. Dicho por muchas otras personas y por mi experiencia personal” , sostuvo.

El testigo afirmó haber sentido un escalofrío al ver las imágenes de la detención de Baeza. “Cuando vi que lo detuvieron, vi su chaqueta, reconocí su casa de campo, ahí dije ‘pude haber sido yo’”.

Finalmente, describió al chef como una persona que buscaba constantemente encuentros sexuales. “Él andaba de lunes a lunes buscando encuentros sexuales, por cualquier aplicación, desde TikTok, Instagram, Grindr o Twitter”, señaló.

La investigación continúa mientras la Fiscalía reúne más antecedentes que permitan esclarecer completamente los hechos que terminaron con la muerte del joven farmacéutico.