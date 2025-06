“Te voy a matar”: Julia Vial relató graves amenazas que recibió cuando estuvo en “Intrusos”

Durante el último episodio del programa Sígueme, la animadora Julia Vial sorprendió al público al revelar que fue víctima de graves amenazas de muerte. El tema surgió a raíz de un debate en el panel sobre los dichos de Mauricio Israel, quien comentó que sufre constantes provocaciones en redes sociales. En ese contexto, Vial se sinceró y relató una experiencia personal vivida años atrás, cuando formaba parte del programa Intrusos.

“Hace muchos años, cuando estaba en Intrusos, también recibí amenazas de muerte de un fanático de una figura de televisión, y que pensó que yo lo había criticado a este famoso en el programa”, relató la periodista.

Según contó, las amenazas comenzaron con mensajes agresivos a su celular, que llegaban a cualquier hora del día. “Al final ya eran amenazas de muerte como ‘te voy a ir a matar’”, declaró.

La situación escaló hasta un punto en que Vial comenzó a temer por su seguridad. “En algún minuto, porque tú no sabes quién te está amenazando y que realmente va a cometer un acto así o no, empiezas a mirar a todos con desconfianza”, explicó.

Uno de los detalles que más la impactó fue la precisión de los mensajes que recibía. “De repente era ‘ahora que andas con esta polera rayada’, y yo estaba con una polera rayada (…) yo tuve dos episodios así”, reveló, evidenciando el nivel de seguimiento que el agresor tenía sobre sus movimientos.

Finalmente, decidió acudir a Carabineros para buscar ayuda. Sin embargo, la respuesta que recibió no fue la esperada. “Les mostré todos estos mensajes y me dijeron ‘sabes, no es culpa de nosotros (…) para que nosotros llamemos a Fiscalía el mensaje tiene que decir ‘voy saliendo a matarte a tu casa domiciliada en... y voy ahora’”, explicó, dejando en evidencia las limitaciones del sistema frente a este tipo de amenazas.