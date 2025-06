“Me ahorré todo el estrés”: chilena detenida por error en Nueva York consigue que fiscal retire los cargos en su contra y regresa a EE.UU.

Finalmente, y luego que el fiscal decidiera no prosperar en la denuncia en su contra, Javiera Montero podrá regresar a Estados Unidos tras haber sido detenida por error por efectivos policiales norteamericanos el pasado 28 de mayo en el sector de Times Square, en Nueva York.

El caso de Montero provocó un alto impacto en los medios de prensa nacionales y en las redes sociales, donde su errónea detención se convirtió en tendencia viral dado el contexto en que se originó, con su hija de 12 años como testigo y con los efectivos policiales estadounidenses haciendo caso omiso de las explicaciones que la chilena les daba en español.

De regreso a Nueva York

“Me fue bastante bien para la embarrada que tenía en mi vida. Por fin se solucionó el problema. No me tuve que presentar (a la audiencia de ayer) porque el abogado se encargó de todo”, indicó la afectada en lun.com.

“Desde el lunes que sabía que se iban a desestimar los cargos en mi contra. Y hoy (miércoles) eso se oficializó, desestimaron todos los cargos, así que no hubo audiencia. Me ahorré todo el estrés”, agregó Montero, quien detalló que el eventual delito de “resistencia al arresto” por el que se le había requerido en tribunales, quedó en nada luego que el persecutor norteamericano constatara que el procedimiento en su contra había sido erróneo.

“El abogado habló con el fiscal y él estuvo de acuerdo en que el arresto fue un error. Él vio la grabación de mi detención. Ahora sólo tengo que mandar un poder notarial al abogado para que él pueda retirar el documento oficial de que está todo bien y me lo pueda enviar para tenerlo. Lo quiero tener a mano para cuando vuelva a Estados Unidos. No quiero tener problemas”, contó Javiera, quien se alista para regresar a fines de este mes a Estados Unidos luego de renovar su visa “por un año”.

“Tengo la visa aprobada por un año. Me trataron súper bien en la embajada, la niña que nos hizo la entrevista fue súper empática, lamentó mucho lo que había sucedido, me pidió disculpas, estaba muy apenada por lo que tuvimos que pasar con mi hija. Tenemos la visa L2, que es la que le dan a los cónyuges e hijos de los extranjeros que van a trabajar allá por una empresa. Es como de reunificación familiar. El próximo año tengo que volver a tramitar todo esto acá”, aclaró.

“Mi marido se va ahora el sábado, por su trabajo. Y nosotras tenemos planeado viajar el 26 de junio, decidimos aprovechar un poquito más con los amigos y la familia, porque coincide con las vacaciones de mi hija allá. Ella está matriculada en un colegio”, prosiguió.

“Ahora me da un poco de susto viajar a Estados Unidos, no sé si será porque el algoritmo me empezó a mostrar más videos de lo que pasa allá, pero está un poco más complejo”, puntualizó Montero, quien de todos modos cree que en este nuevo viaje a Estados Unidos “no debería tener problemas porque tengo la visa, no estamos de manera ilegal allá”.

“Siempre nos hemos preocupado de hacer las cosas como corresponde. Por eso teníamos el viaje a Chile, porque sabíamos que nuestra visa vencía y había que renovarla. Nosotros tenemos una casa allá, vivimos en Manhattan. Nunca tuvimos un problema en los dos meses que alcanzamos a estar. Vivíamos bastante tranquilos allá”, expresó.

“Mi idea es tomar un curso de inglés allá, se me debería hacer más fácil. Lo que vivimos fue muy mala suerte y el tema del idioma me jugó muy en contra. Tengo que aprender el idioma. Yo me acercaba a los policías para preguntar por alguna calle y siempre había uno que hablaba español. Pero ese día estuvimos en el lugar y momento equivocado. Todo esto fue muy fuerte para mi hija. Pero ya vamos a pasar la página”, finalizó.