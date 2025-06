La última fotografía de familia que se mudaba a Londres y murió en trágico accidente aéreo en India

Minutos antes del despegue del vuelo AI171 de Air India, una familia india se tomó una selfie desde sus asientos. En la imagen, Pratik Joshi, su esposa Komi Vyas y sus tres hijos aparecen abrazados y sonrientes. Estaban a punto de dejar atrás su vida en India para instalarse en Londres, donde esperaban comenzar una nueva etapa. Esa foto, compartida en redes sociales por un familiar, se ha convertido en el último registro de su existencia.

El avión despegó el jueves 12 de junio a las 6:28 de la mañana desde el aeropuerto internacional Sardar Vallabhbhai Patel de Ahmedabad. Menos de un minuto después, la aeronave perdió estabilidad, cayó en picado y se estrelló contra el edificio del B.J. Medical College, en la zona de Meghani Nagar. El impacto dejó un saldo devastador: 265 muertos y un único sobreviviente.

Pratik Joshi, ingeniero de software de 41 años, había vivido durante seis años en Londres y soñaba con regresar, esta vez acompañado de su familia. Su esposa, Komi Vyas, era una médica reconocida en la ciudad de Udaipur. Renunció a su trabajo apenas dos días antes del vuelo, según consignó Infobae.

Las causas del accidente están siendo investigadas. Un reporte preliminar apunta a una falla en el tren de aterrizaje, que no habría logrado replegarse correctamente. No hubo ninguna señal de alerta desde la cabina. El piloto, con más de 12.000 horas de vuelo, no logró evitar la catástrofe.

El único sobreviviente fue identificado como Vishwashkumar Ramesh, un ciudadano británico de origen indio que fue hallado a más de 40 metros de los restos del avión. Sufrió quemaduras graves, pero permanecía consciente al ser rescatado.

La aerolínea Air India y el grupo Tata, su controlador, expresaron sus condolencias y anunciaron compensaciones para las familias afectadas. Mientras tanto, en Udaipur, colegas de la doctora Vyas y compañeros de colegio de sus hijos realizaron emotivas vigilias para recordarlos.