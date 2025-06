Revelan reiterados viajes de diputado José Miguel Castro a Estados Unidos durante relevantes sesiones de la Cámara Baja en los últimos años

El diputado José Miguel Castro, en la actualidad Presidente de la Cámara Baja, fue uno de los parlamentarios que un reportaje televisivo incluyó entre quienes han presentado permisos sin goce de dieta en medio de extensos periodos legislativos para viajar al extranjero.

Fue en “Mega Investiga” donde se expuso anoche de las reiteradas salidas del diputado Castro, quien en su cargo en el Parlamento había entregado luces respecto de las investigaciones que se realizarían en el Congreso Nacional para determinar responsabilidades respecto del mal uso de recursos fiscales en la realización de viajes al exterior, tal como se conoció gracias a la auditoría que la Contraloría realizó a variados servicios públicos en torno al uso de licencias médicas durante estadías en el extranjero.

“Lo he dicho muy claro, el caiga quien caiga se va a hacer presente. Vamos a hacer una investigación acuciosa, seria por lo demás, para no cometer errores y no exponer a nadie también”, fueron las palabras que Castro ofreció esta semana para dar cuenta de las indagatorias administrativas a los funcionarios del Congreso.

Las reiteradas ausencias del diputado Castro

Un anuncio que llegó pocos minutos antes que el canal privado promocionara el reportaje que presentó este jueves en su noticiario central, donde expusieron “una serie de mecanismos utilizados por los diputados para viajar sin necesidad de usar una licencia”.

Y uno de esos parlamentarios fue el Presidente de la Cámara Baja, quien según indicaron en el reportaje “presenta viajes particulares durante el año”, con un “destino de preferencia, que es Estados Unidos. Lugar que ha visitado los ’18 de septiembre’, y al cual viajó largamente a fines de 2022”.

Si bien el aludido no dio su versión en Mega respecto de la denuncia, en el reportaje acusaron a Castro por realizar estos viajes “en pleno periodo legislativo”, en el primer caso investigado, desde el 15 de diciembre de 2022 al 7 de enero de 2023.

En dicho periodo, indicaron, la Cámara Baja tuvo tres relevantes sesiones de sala. Una en la que se votó “un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos en materia de Defensa”, otra en la que “se aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en La Araucanía”, y una tercera donde “se votaron mociones sobre seguridad y educación”. Y en todas ellas, la ausencia de Castro se hizo evidente en el proceso de discusión y votación.

Durante ese periodo también se registraron otras relevantes votaciones por proyectos de Ley relacionados a la “estabilización de precios de combustible” y se “abordó la discusión por los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric”. Eventos en los que tampoco estuvo presente el diputado, por esos días aún en territorio norteamericano, donde “pasó la semana distrital, Navidad y Año Nuevo”.

Un total de “24 días fuera del país, donde se ausentó de siete sesiones, y no estuvo en su distrito en la semana distrital”, ausencias que por reglamento parlamentario solamente le significó “un descuento de 525 mil pesos, de una dieta que supera los siete millones de pesos”.

La ausencia de Castro ha sido reiterada en las mismas fechas, y a Estados Unidos, durante los últimos tres años, donde “el parlamentario presenta una curiosa coincidencia: en plena época de Fiestas Patrias viaja al extranjero o presenta permisos sin goces de dieta”.