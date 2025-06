PDI investiga desaparición de concejala María Ignacia González en Villa Alegre y alcalde de la comuna no descarta “participación de terceros”

Consternación y preocupación ha provocado en la comunidad de Villa Alegre la desaparición de la concejala municipal María Ignacia González, quien desde la madrugada de este domingo se encuentra extraviada luego de, presumiblemente, atender a personas afectadas por las lluvias que han caído en las últimas horas en el sector.

Si bien aún no existe una hipótesis concluyente respecto de la desaparición de González, en medio regionales apuntaron a que la concejala habría estado “atendiendo el pasado fin de semana a algunos residentes de la comuna afectados por el sistema frontal de viento y lluvia que afectó la zona”.

Los últimos antecedentes de la concejala extraviada

Fue en el matinal “Contigo en la mañana” donde se dieron mayores antecedentes del caso, en los que el concejal Justo Rebolledo informó de la amplia movilización que se ha originado entre las policías locales y las autoridades comunales, que han centrado sus operaciones en el sector La Balsa El Peumo, considerando que en dicho lugar se especula pudo haber sido trasladada la mujer.

“Me dicen acá, Justo, unos vecinos de Villa Alegre que María Ignacia había ido a ver a un matrimonio amigo, y de vuelta que viene de esa visita ella desaparece (…) y que ese matrimonio no vivía tan lejos de su casa. Por eso me dicen que es más rara aún la desaparición, ya que no había mucha distancia entre la casa del matrimonio amigo y la suya”, agregó el conductor del programa, Julio César Rodríguez.

“Por eso es más extraña aún su desaparición y por eso están todos buscándola. Todo Villa Alegre consternado, me dicen. ‘Somos una comuna chica, pero de corazón grande y estamos todos buscando a María Ignacia, cualquier cosa nos ayudaría’, me indican”, indicó el comunicador, quien puntualizó que la concejala “no se perdió en la madrugada de hoy, sino en la madrugada del domingo”.

“Lleva más de 24 horas desaparecida la concejala. Todos se conocen en Villa Alegre, todos se hablan, entonces, si estuviera en algún lado ya se sabría, ya se conocería la información porque la están buscando desde ayer”, dijo.

El concejal Justo Rebolledo entregó algunos antecedentes respecto de la desaparición de la concejala María Ignacia González en Villa Alegre. Fuente: Captura de pantalla Chilevisión.

Desde el sector de la búsqueda, el alcalde de Villa Alegre, Arturo Palma, aportó con una teoría respecto de la desaparición de González, la cual estaría vinculada a un posible ataque de terceros al llegar a su domicilio de madrugada.

“Como ella vivía sola, no es extraño que alguien al interior de su vivienda la hubiese estado esperando y la amenazó, qué se yo, hipótesis, y la trajo obligada para acá (al sector de la ‘Balsa El Peumo’), atemorizada, con un arma, y vino para acá y de acá no volvió. No descarto que pueda haber participación de terceros”, finalizó.