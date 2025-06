Concejal de Puerto Varas acusa “persecución” al ser investigado por presentar una licencia por faringobronquitis y aparecer en Caldera cantando en un festival

Juan Pablo Godoy, concejal independiente por Evópoli de la comuna de Puerto Varas, aseguró sufrir una “persecución” política luego de conocerse en los últimos días el resultado de una investigación de la Contraloría Regional de Los Lagos, que reveló que el edil presentó el año pasado un certificado médico por faringobronquitis para ausentarse de una sesión municipal en la misma fecha en que participó como cantante durante un festival en Caldera.

La denuncia, realizada de forma anónima en contra del concejal, permitió que el ente contralor detectara una serie de irregularidades cometidas por Godoy en el ejercicio de su cargo público y que vulneran “el principio de probidad administrativa”, luego de participar en la votación del concejo municipal que aprobó el financiamiento de “su participación en una escuela de verano en la ciudad de Caldera”, y la posterior entrega de un certificado médico para presentarse en la comuna nortina durante un festival por el Día de la Madre.

La falta del concejal de Puerto Varas

“El certificado médico se presentó con la única finalidad de justificar la inasistencia a la sesión para percibir la totalidad de la dieta ($1.020.911 durante mayo de 2024)”, señaló Contraloría, que según informó ellanquihue.cl, también “instruyó al alcalde de Puerto Varas para que en la próxima sesión de concejo reitere a sus integrantes ‘la obligación legal que tienen de respetar, resguardar y cumplir estrictamente el principio de probidad administrativa’”.

Si bien el ente contralor carece de facultades para sancionar a Godoy, porque este tipo de representantes públicos “no tienen la calidad de funcionarios municipales”, el requerimiento al jefe comunal fue determinante para evidenciar la infracción cometida por el concejal.

“Presenté un certificado y no una licencia. El mismo sugirió siete días de reposo. Fue una recomendación clínica, no vinculante ni obligatoria (…) siempre he actuado conforme a las bases y estatuto administrativo”, se defendió Godoy, quien en el medio regional aseguró ser víctima de “una persecución para dañar mi imagen”.

“A los ‘peces gordos’ de la política, de la centroizquierda y de la centroderecha, o de los partidos grandes, la figura de Juan Patricio Godoy les causa problemas, porque no provengo del mundo político”, expresó.