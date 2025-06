“El Estado ha estado al debe con nuestras regiones”: Diputada Sofía Cid exige medidas urgentes de seguridad en carreteras del norte

La diputada del Partido Republicano y representante por la Región de Atacama, Sofía Cid, alzó la voz por la seguridad de las carreteras del norte, enfatizando en el abandono estructural que ha vivido históricamente el norte del país en materia de conectividad y protección vial.

“Nosotros no tenemos autopista desde La Serena hasta Caldera. Solo existe una doble vía, con deficiencias graves en tecnología y seguridad”, planteó la legisladora haciéndole un llamado a la ministra de Obras Públicas. Ante esto añadió que, pese a los aportes que las regiones del norte hacen al país, principalmente a través de la minería, las inversiones públicas siguen concentradas en la zona central y sur.

La parlamentaria explicó que en reiteradas ocasiones se ha reunido con el Director de Concesiones para abordar esta problemática, pero que hasta ahora no ha habido avances significativos. Uno de los puntos más críticos que expuso, es la falta de cámaras eficientes en los peajes del tramo concesionado entre La Serena y Caldera, donde las grabaciones no permiten identificar rostros ni patentes, y además, la información no es entregada con rapidez a Carabineros cuando se requiere en operativos.

Cid llamó a replicar el modelo de seguridad que hoy opera en la Ruta 5 Sur, donde las cámaras instaladas entre Collipulli y Río Bueno están conectadas directamente con la Central de Comunicaciones de Carabineros, lo que ha permitido capturar a delincuentes y apoyar investigaciones del Ministerio Público. En su intervención, exigió la instalación de un sistema similar en Atacama, incluyendo controles biométricos en puntos estratégicos como el kilómetro 1000, en Chañaral.

“Somos una región de paso para el narcotráfico y el robo de vehículos. No podemos seguir sin herramientas eficaces. Este sistema debe estar conectado con las policías, no con las concesionarias”, enfatizó Cid.

Actualmente, la Ruta 5 Norte en los tramos La Serena–Vallenar y Vallenar–Caldera está concesionada a las sociedades Ruta del Algarrobo S.A. y Valles del Desierto S.A., respectivamente. Anteriormente, a diputada ya había oficiado al MOP y al Subsecretario del Interior, a través de los oficios N°60004 y N°60005, solicitando la instalación de cámaras de seguridad (CCTV), software de almacenamiento de imágenes y vigilancia inteligente en accesos clave como Piedra Colgada, San Pedro, Caldera, Vallenar, Freirina y Huasco.

Cid recordó que el Presupuesto 2024 ya contempla una glosa específica para la modificación de contratos en función de la seguridad pública, por lo que, a su juicio, no hay impedimento legal ni financiero para implementar estas mejoras.

Finalmente, la congresista reafirmó su apoyo al proyecto legislativo en tramitación, pero reafirmando que hay que preocuparse por las carreteras del norte.