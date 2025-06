Fiscalía Oriente aclara que investigación por licencias médicas solo incluirá casos donde haya falsificación

Un análisis detallado se encuentra realizando la Fiscalía Metropolitana Oriente del informe elaborado por la Contraloría sobre el mal uso de licencias médicas en el sector público, con el fin de depurar la información que les permita iniciar una investigación en torno al tema, la cual, sin embargo, se centrará en los médicos que falsifican los permisos y los demás delitos asociados a esta práctica ilegal.

La vocera de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Pamela Valdés, explicó que la emisión de licencias médicas falsas no es una indagatoria nueva para ellos, ya que en 2022 hubo una denuncia “que perjudicó a Fonasa por un monto de $75 000 millones en subsidios por incapacidad laboral. Por lo tanto, ahora ya nosotros tenemos un camino hecho, en el sentido de que efectivamente ya tenemos la coordinación con todas las instituciones”.

En conversación con radio Cooperativa, Valdés añadió que en esa investigación se formalizó a 35 imputados, quienes el próximo 15 de julio enfrentarán un juicio oral.

La vocera de la Fiscalía Oriente añadió que en esta caso se está básicamente cruzando información, porque “efectivamente en este caso es muy importante ver si estos funcionarios públicos, pr ejemplo, usaron licencias médicas de los médicos que nosotros tenemos identificados ya como grandes emisores y que efectivamente no otorgan licencias falsas“.

Por tal razón, agregó que se esperan “que los 25 000 no sean delito, porque es bastante complejo, pero se va a utilizar el mismo procedimiento para descartar en este caso, como también para acreditar, y lo que nosotros hemos analizado previamente es que en general se trata de que no se ha cumplido el reposo médico, y por supuesto eso es una responsabilidad administrativa y no penal”.

Por lo tanto, Valdés explicó que esto se penaliza “cuando, por ejemplo, la licencia es falsa. Eso es un delito y está regulado, tanto para los emisores de la licencia, para los doctores, como también para la gente que las ocupa”.

Fraude a las subvenciones

La vocera de la Fiscalía Oriente aclaró además que cuando se trata de licencias médicas emitidas a Fonasa de manera fraudulenta, hay una figura especial para tipifica ese delito. “Está la figura del 202 que tiene varios incisos, ahí se establecen penas tanto para los facultativos y también para los usuarios, los pacientes. Y el 470, número 8, es un delito de fraude de subvenciones. El que por cualquier razón haya obtenido de manera fraudulenta una subvención del Estado”.

Además, explicó que para el caso de aquellos que no cumplieron con el reposo médico, solo existe “una responsabilidad administrativa”, donde “se puede, por supuesto, pedir la devolución de ese dinero, y también se puede remover a esa persona y además dejarlo que no pueda ejercer cargos públicos por a lo menos cinco años”.

Valdés sostuvo que lo harán ahora “es pedir nuevamente la información a los canales formales. En este caso, precisar que la persona se encontrara con licencia médica, qué tipo de licencia médica y lo más importante el nombre del facultativo que otorgó esta licencia médica”.

“Nosotros ya tenemos un trabajo avanzado en esta arista de Fonasa y de grandes emisores de licencias, donde también detectamos consultorios médicos en los cuales eran fachada de consultorios y no operaban así”, precisó.

Delitos asociados

Pamela Valdés expuso también que aún falta mucho para poder formalizar cargos, ya que no solo se quiere acotar la investigación al delito de emisión de licencias falsas, “sino que también hemos formalizado en estos casos por asociación ilícita y, en ese sentido, es importante establecer quiénes son los brazos operativios, quiénes son los líderes. Además, en estas mismas investigaciones hemos abordado el delito de lavado de activos y hemos incautado propiedades”.

“En el caso de Fonasa, por ejemplo, tendemos propiedades incautadas en Colombia. Se hizo una colaboración internacional debido a que había un médico colombiano líder de una banda y que se pudo incautar sus bienes en Colombia”, afirmó.

Finalmente, Valdés detalló que también derivado de una causa por licencias médicas falsas, “llegamos a un clan familiar, chileno, donde también hemos incautado 5 propiedades, además de vehículos y dinero en efectivo”.

Por lo tanto, esta es una investigación que va a abordar varios delitos que son complejsos, por lo tanto debe ser muy fundada.