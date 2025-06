José Miguel Castro habla sobre sus polémicas vacaciones en semana distrital: “Nosotros no tenemos jefe...”

El presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), está en el centro de la polémica, ya que enfrenta cuestionamientos por un viaje personal a Estados Unidos entre el 15 de diciembre de 2022 y el 7 de enero de 2023. Todo esto en plena semana distrital.

Pero rompió el silencio. Desde el Congreso comenzó su conferencia de prensa indicando que “aparecí en un reportaje la semana pasada que generó mucha expectación en la ciudadanía. Les quiero explicar con respecto a qué es lo que pasó en ese reportaje debido a mi condición de presidente de la Cámara de Diputados. En ese reportaje aparecía que yo había salido en un viaje, y para que se tenga muy muy claro, esto no tiene nada que ver en absoluto con licencias médicas, con permisos no otorgados, sino que aquí lo que se hizo fue pedir un permiso, que se me fue otorgado, como corresponde al reglamento de la Cámara, y pedir los días sin goce de sueldo que amerita en cuanto se puedan entregar en las semanas donde existe una comisión, por ejemplo, o una sesión de sala. Eso se hizo con respecto al reglamento”.

De esta forma subrayó que “aquí no hay absolutamente nada que ocultar”.

A un periodista que le consultó sobre si todo era privilegio, Castro le respondió: “Usted me está preguntando si es un privilegio el poder salir en algún momento en que te dan o no te dan vacaciones, por ejemplo. Por supuesto que es un privilegio, porque nosotros no tenemos jefe. Como no tenemos jefe, lo que hacemos es pedir permiso cuando uno sale”.