Refuerzan campaña de vacunación contra el sarampión en Santiago: chilenos nacidos entre 1971 y 1981 deben someterse a la inmunización

Un llamado a las personas afiliadas a Fonasa e Isapres, chilenas, nacidas entre 1971 y 1981 y que viajen al extranjero en las próximas semanas, hicieron desde la red de Salud de la Municipalidad de Santiago para que se vacunen en contra del sarampión lo antes posible.

Esto, producto de que hace unas semanas se han registrado importantes brotes de esta enfermedad en países del hemisferio norte, vinculado a la disminución de la cobertura de inoculación a nivel mundial, por lo que desde el Ministerio de Salud han insistido en la relevancia de reforzar las dos dosis que se requieren en la población.

Al respecto, Maira Acevedo, enfermera encargada del vacunatorio Cesfam Domeyko, enfatizó que “actualmente hay un llamado de puesta al día de vacunación para las personas nacidas entre el año 1971 y 1981, que no tienen un esquema completo. Entonces es importante que completen dos dosis de vacunación. El tiempo de una dosis a otra es de un mes”.

Qué es el sarampión y por qué hay que vacunarse

El sarampión es una enfermedad causada por un virus que puede llegar a ser grave e incluso mortal. Se erradicó en la década de los noventa y sólo se han presentado casos exportados desde el año 1993 en adelante.

“Si soy una persona que cumple criterio de caso altamente sospechoso de sarampión, no me debo vacunar y debo consultar a un médico para recibir un tratamiento. En cambio, las personas que sí se deben vacunar, en este caso, son sus contactos directos”, añadió la enfermera.

Para poder acceder a la inoculación, no es necesario una orden médica, ya que solo basta comprobar la fecha de nacimiento a través de un documento de identidad válido.

En tanto, sobre las personas que viajarán al extranjero, la enfermera indicó que “si viajo al extranjero y no estoy en el rango de edad, igual me debo vacunar. Existen otros grupos que están llamados a vacunación si es que se trasladan a otros países. Ellos son los niños de seis meses hasta 11 meses, 29 días, donde deben administrarse una dosis de vacuna, la cual no se considerará válida para su calendario de vacunación, pero debe ser administrada de igual forma”.

Desde el Cesfam Domeyko puntualizaron que los niños mayores de un año que viajen al exterior, deben hacerlo idealmente con dos dosis de vacunación y también separadas de un mes. En tanto, adolescentes también deben completar su esquema.

“Si se ponen una dosis por el viaje, deben completar igual la segunda dosis posteriormente, si es que es más allá de un mes”, concluyó.