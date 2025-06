Carolina Tohá y Jeannette Jara tienen tenso encontrón en debate de precandidatos presidenciales: “Esto de calificar de autocomplaciente la pega que se hizo”

Un acalorado debate radial protagonizaron esta mañana los cuatro precandidatos presidenciales del oficialismo, quienes al presentar sus programas de Gobierno de cara a las próximas elecciones primarias del 29 de junio, tuvieron una serie de encontrones respecto de su participación en la administración de Gabriel Boric.

Fueron las exministras de Interior, Carolina Tohá; y del Trabajo, Jeannette Jara, quienes monopolizaron el debate en el programa “El primer café”, de radio Cooperativa, donde además participaron los representantes del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter; y de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet.

El origen del debate entre candidatos

Si bien en varios de los temas abordados los cuatro precandidatos evidenciaron esta mañana pocas diferencias respecto de la visión de sus programas de gobierno, al abordar sus propuestas respecto de temas de sensibilidad en la opinión pública, como la seguridad y el combate contra el narcotráfico, los cuestionamientos de Tohá hacia su excolega ministerial se hicieron evidentes al apuntar a la militante del PC por desprenderse de la cuestionada gestión realizada por el actual Gobierno en dicha materia.

“No hablamos con un tono autocomplaciente, porque la verdad es que encuentro que si aquí estuviera todo tan perfecto no estaríamos teniendo esta conversación, y lo más complejo, es que la población no estaría en la situación en la que se siente”, apuntó Jara, quien expresó que “con los datos que hay y en la situación en la que estamos. Yo me pregunto si el escáner de Colchane está funcionando, sería bueno saberlo”.

“Tenemos dificultades en el país, y no reconocerlas es cerrar los ojos en un tema en que la derecha lleva bastante avanzado. Entonces, no podemos dejar de sintonizar con lo que la ciudadanía está viviendo”, agregó la exministra en radio Cooperativa, quien si bien recordó que en esta gestión del Presidente Boric “hay avances, uno piensa que una candidatura a la presidencia está pensando para el futuro”.

“Yo no vengo a legitimar aquí lo que hice como ministra del Trabajo, porque eso la ciudadanía ya lo va a ponderar en su propia evaluación, lo que vengo a hacer es a proponer planes para el futuro del país”, enfatizó.

La molestia de Carolina Tohá

Precisamente esta explicación fue la que gatilló la molestia de la otrora jefa de interior, responsable directa en las medidas de seguridad en el país, quien acusó a su contendora de “no hacerse cargo” de su labor ministerial en la actual administración.

“Perdón, pero esto de calificar de autocomplaciente la pega que se hizo no me parece aceptable, es que no es una actitud autocomplaciente, es una actitud responsable”, enfatizó la militante PPD.

“Que no se pare aquí igual que si fuéramos personas que venimos de la oposición a hablar de ‘hay que, hay que, hay que’. Uno habla de la política como un proceso en que se va construyendo, como un proceso en que se habla a partir de la evidencia y de la pega que uno ha ido haciendo”, agregó, con evidente molestia la exministra en el debate radial.

“Porque no se trata de decir ‘se debería’, ‘habría’, porque uno cuando es Gobierno tiene que también hacerse cargo de lo que ha hecho, sino es poco creíble. No nos podemos parar aquí como que viniéramos aterrizando”, remató la precandidata, quien encontró la pausada respuesta de Jara, quien le insistió a Tohá en que “nadie dijo eso, en todo caso”; y la intervención postrera de Mulet, que le pidió a la moderadora del debate (Cecilia Rovaretti) acotar los tiempos de intervención de la candidata PPD.

“Cómo vamos a manejar el tiempo, porque parece que aquí Tohá se ha llevado más de la mitad del tiempo”, cerró.