Nueva filtración de chats de diputada Karol Cariola revela gestiones con Gonzalo Durán para rebajar multas de tránsito en Independencia por viajar sin TAG

Una nueva filtración a los chats de WhatsApp de la diputada Karol Cariola se conoció este miércoles, luego que un medio de circulación nacional diera cuenta del detalle de un informe que la PDI aportó a la Fiscalía en el marco de las indagatorias por el delito de tráfico de influencias en contra de la parlamentaria PC.

En este caso, se trataría de un diálogo que la congresista habría sostenido en marzo de 2022 con el actual delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, por esos días alcalde en ejercicio de la comuna de Independencia, y ante quien Cariola buscó interceder para conseguir la rebaja en el pago de multas de tránsito por conducir sin TAG en ese sector.

La filtración de chats de Karol Cariola

Según señala latercera.com, la diputada “intentó que el entonces alcalde de Independencia le ayudara con partes que le cursaron por transitar sin TAG”, un total de dos en dicha comuna, de las “22 infracciones” que mantenía en diferentes recorridos de carreteras concesionadas, y que Cariola le argumentó a Durán le significaban el pago de “mucha plata”.

El detalle de los chats entre ambos personeros públicos, parte de la investigación de la PDI, fueron considerados como “relevantes” por la institución policial y se sumaron a las diligencias indagatorias que el persecutor judicial lleva adelante con la finalidad de afianzar su tesis respecto de la figura legal de tráfico de influencias.

Karol Cariola y Gonzalo Durán. Fuente: AgenciaUno (por Pablo Vera). (Pablo Vera Lisperguer)

Las gestiones de Cariola, si bien no encontraron respuesta en el actual delegado presidencial de la RM, sí habrían sido gestionadas por el exjefe comunal, según aseveraron en el medio de prensa nacional, donde incluso detallaron el diálogo por WhatsApp que se dio entre los involucrados “a eso de las 16:10 horas del 29 de marzo de 2022”.

Cariola: Compañero cómo estás?

Cariola: Quería preguntarte algo (…) lo que ocurre es que el 2019, cuando fue el estallido, yo cambié mi auto y por distintas razones (sobre todo tiempo) no pude sacar el tag a tiempo y me estuve moviendo con pase diario en la autopista. Pague varios atrasados. Sin embargo, ahora que fui a pagar mi permiso de circulación me aparecen 22 partes.

Cariola: X transitar sin tag ♂♂

Cariola: Estoy tratando de apelar a los juzgados de policía local o a los municipios para que me los rebajen o algo así! Xq es mucha Plata.

Cariola: Hay 2 que son de INDEPE.

Cariola: Crees que es posible que hable con el encargado de partes por tag en INDEPE para que al menos me haga una rebaja?

Durán: Obvio. Lo veo mañana. Mándame la patente.

Cariola: Ya bkn!! Muchas gracias.