Contraloría detecta supuestos pagos duplicados y gastos sin respaldo en la Gobernación Metropolitana

Un nuevo informe del órgano contralor se dio a conocer respecto del funcionamiento de la Gobernación de la Región Metropolitana, donde se detectaron eventuales irregularidades en las rendiciones contables de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo.

El documento, fue enviado por el secretario del GORE a los 34 integrantes del Consejo Regional que sesionó este miércoles, donde se da cuenta de los resultados de una auditoría que analizó recursos transferidos por la Gobernación durante el año 2023.

Según la Contraloría, el GORE aprobó y rebajó de su contabilidad rendiciones que estaban duplicadas y triplicadas por más de $1800 millones.

“Sin perjuicio de los ajustes contables informados en su respuesta, el GORE, y considerando que el ejercicio contable–presupuestario aún se encuentra en ejecución y que la corrección corresponde a ajuste de años anteriores, deberá realizar nuevamente el ajuste contable“, señala el informe.

Por tal razón, la Contraloría determinó que “iniciará un proceso disciplinario a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que debieron velar por la correcta revisión, aprobación y contabilización de los montos de las rendiciones aprobadas por el GORE RM, respecto de los recursos transferidos a la Corporación”.

Además, los documentos de rendición que respaldan la aprobación y rebaja contable por cerca de 860 millones están incompletos.

Defensa de Orrego

Durante la sesión del GORE donde se conoció el documento de la Contraloría, Claudio Orrego llamó a los consejeros a la prudencia y apuntó a eventuales errores “contables“, descartando supuestas faltas a la probidad.

Además, el gobernador cuestionó la forma en que los consejeros de la oposición han abordado el tema.

“Pido prudencia, la pelota al piso. No estoy pidiendo que no me fiscalicen, por el contrario, yo mismo voté por la constitución de esta comisión. Consejeras y consejeros, he ofrecido voluntariamente ir a declarar al Ministerio Público, entregar mi computador, entregar mi celular, he dicho públicamente a todo lo que me quieran escuchar: vamos a responder en tiempo y forma lo que nos ha dicho la Contraloría”, afirmó Caludio Orrego.