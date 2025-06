Impacto en Ñuñoa: asesinan a hombre a plena luz del día y en la vía pública

Un hombre sufrió un ataque a tiros este jueves en Ñuñoa, mientras salía de un edificio acompañado de otra persona. Al menos tres sujetos abordaron a la víctima, lo que resultó en su muerte inmediata tras ser atacado.

El hecho sucedió cerca de las 12:40 horas, en la intersección de José Domingo Cañas con Quirihue. Inicialmente, se manejó la hipótesis de un robo tras un retiro de dinero, pero Carabineros aclaró que la víctima fue interceptada al salir del edificio. La persona que lo acompañaba logró escapar y se dirigía a realizar trámites particulares.

El coronel Cristian Tabra, de la Prefectura Santiago Oriente, explicó que “dos personas adultas, chilenas, iban saliendo de un edificio en dirección a hacer unos trámites, momentos que son interceptados por dos sujetos, más un tercero que se movilizaban en un vehículo”. Los agresores amenazaron a las víctimas con armas de fuego, lo que provocó que uno de ellos comenzara a correr hacia el norte y el otro hacia el sur.

Desafortunadamente, el hombre que intentó escapar hacia el sur no tuvo éxito y se convirtió en blanco de los disparos. “El que corre hacia el sur, le efectúan una cantidad indeterminada de disparos, donde cae fallecido“, declaró el teniente coronel Tabra.

Carabineros y el personal de SAMU intentaron reanimar a la víctima, pero fue en vano, ya que se encontraba sin vida al momento de su llegada.

Los detalles sobre el motivo del ataque son aún inciertos. Desde Carabineros señalaron que el móvil del homicidio está siendo investigado. “Es parte de la investigación“, indicaron. El acompañante del hombre asesinado está bajo resguardo policial, según destacó el teniente coronel Tabra. “La otra persona ya está con nosotros, la tenemos bajo resguardo, está sin lesiones, felizmente, y él, obviamente, va a tener que aportar algunos antecedentes ya dentro de la investigación con la Fiscalía“, agregó.

El testigo del ataque, que no sufrió lesiones, no pudo confirmar si la víctima “portaba algún elemento de valor”. A pesar de que no se descarta un intento de robo, se aclaró que el vehículo de la víctima se encontraba estacionado en el lugar del crimen, “pero no hubo ninguna ademán de intentar robarle el vehículo“.

Las autoridades están llevando a cabo diversas diligencias para rastrear el vehículo utilizado en el ataque y a sus ocupantes. La investigación ha sido asignada al OS-9 y al Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros, trabajando bajo la dirección de la Fiscalía ECOH.