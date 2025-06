“No comprendía el por qué ni la maldad a ese extremo”: profesor de karate que fue atacado en Calera de Tango se refirió por primera vez a lo ocurrido

“No comprendía el por qué ni la maldad a ese extremo”, fue parte de lo que señaló Claudio Baez, el profesor de karate de 56 años que el pasado 24 de abril fue baleado por un sujeto desconocido en medio de la clase que hacía a niños y adolescentes en el gimansio municipal de Calera de Tango.

El profesor quedó herido de gravedad tras recibir cinco disparos, pero logró salir adelante y ahora habló por primera vez tras el ataque, dando su versión de lo ocurrido.

“No lo había visto nunca”

Lo primero que quiso aclarar en conversación con Chilevisión Noticias fue que “a esa persona que me disparó yo no lo había visto nunca. No podría decir quién es, porque no lo había visto nunca”.

En tanto, sobre el día en que ocurrió el ataque, Claudio Baez recordó que “empezaron a llegar niños, la clase se desarrollaba como una clase normal, con una planificación establecida, y disfrutando. Eso recuerdo, hasta que se ve interrumpida por el acontecimiento”.

“Cuando entra, mi visión fue uno a dos segundos, como máximo. Entra una persona joven apuntándome con un arma. Siento muchos disparos y en ese momento, aunque no tengo la certeza, intento caer sobre los niños para tratar de protegerlos”, contó el profesor.

Luego indicó que “sentí varios impactos, no comprendía el por qué ni la maldad a ese extremo. Cuando estuve en el piso me pregunté el por qué (...) Una bala entró por el cuello y parece salió por boca. Tengo tantas marcas”.

Finalmente, el profesor dio la descripción que recuerda del sujeto que le disparó, quien hasta el momento sigue prófugo y sin ser identificado. “Era un muchacho joven, tez blanca y un pelo de estilo afro. Que no se malentienda, pero nuestro país no se caracteriza por ese tipo de pelo”, puntualizó.