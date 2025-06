Vicepresidente de la Cámara y vacaciones de diputados en semana distrital: “Soy partidario de que eso se investigue”

Será resorte de los comités parlamentarios evaluar si los viajes personales que realizan diputados durante las semanas distritales serán o no objeto de investigación por parte de la Cámara, luego que se anunciara una indagatoria por las salidas al extranjero con licencias médicas que incluirá a los parlamentarios.

Sin embargo, este “privilegio”, como lo calificó el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, el RN José Miguel Castro, luego que se conociera que viajó a Estados Unidos entre el 15 de diciembre de 2022 y el 7 de enero de 2023 en plena semana distrital, no se toca, pese a los cuestionamientos que ha generado.

El segundo vicepresidente de la Cámara, el DC Eric Aedo, aclaró sobre el punto que “hay viajes en las semanas distritales que tienen que ver, por ejemplo, con los viajes que hace el presidente que invita a parlamentarios, que usualmente coinciden. También los que tienen que ver con cuestiones propias del Parlamento, organismos internacionales, etc.”.

Aedo añadió a radio Bío Bío que lo que está en cuestión, “son los viajes que hacen parlamentarios, que en realidad, ‘salen de vacaciones’ o se van a actividades particulares, invocando que hay una situación grave. Yo soy partidario de que eso se investigue igual”.

Sin embargo, el parlamentario sostuvo que “no está todavía el acuerdo para hacerlo, pero creo que hay que avanzar en esa línea. Porque, obviamente, mientras nosotros no investiguemos todos los días va estar saliendo en los medios de comunicación estas situaciones y, por tanto, es como una historia de nunca acabar”.

Si bien Aedo no le cerró la puerta a que se investiguen estos viajes en semanas distritales, agregó que es un punto que “hay que abordarlo en los comités parlamentarios. Pero no se ha abordado”.

Privilegios

Cuando el presidente de la Cámara, José Miguel Castro, enfrentó los cuestionamientos por sus viajes en semana distrital, el parlamentario de RN se justificó su actuar por el hecho de no tener un jefe directo.

“Usted me está preguntando si es un privilegio el poder salir en algún momento en que te dan o no te dan vacaciones, por ejemplo. Por supuesto que es un privilegio, porque nosotros no tenemos jefe. Como no tenemos jefe, lo que hacemos es pedir permiso cuando uno sale”.

Querella

El abogado Luis Mariano Rendón, por su parte, presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una querella contra los diputados que resulten responsables por los delitos de abandono de destino, fraude al fisco y eventual uso malicioso de certificado médico.

El querellante sostuvo que el artículo 38 del Reglamento de la Cámara es clarísimo al “señalar que ‘la última semana de cada mes se destinará al trabajo distrital y no habrá sesiones de Sala ni de comisiones’. No dice que ‘podrá’ destinarse al trabajo distrital o a otras actividades de libre elección de los diputados. Se ‘destinará’, punto. No hay ningún vacío ni área gris. Hay sólo ganas de aprovecharse y hacerle trampas a la ciudadanía”, indicó.