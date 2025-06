Secretario General de la ONU se manifestó tras bombardeo de Estados Unidos a Irán: “La paz no puede ser impuesta, tiene que ser escogida”

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de urgencia durante este domingo 22 de junio producto del bombardeo de Estados Unidos a tres instalaciones nucleares de Irán. A las 3 PM, se reunieron en la sede de la ONU en Nueva York, cuya sesión era presidida por la representante de Guayana.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, pidió la palabra antes de darle la posibilidad de hablar a los dos colegas que iban a realizar una presentación frente al consejo.

Él partió señalando que hace dos días en ese mismo lugar, solicitó que se diera una oportunidad a la paz, llamado que no fue escuchado. “Repetidamente he condenado cualquier escalada militar en el Medio Oriente. Las personas de la región no pueden soportar otro ciclo de destrucción, sin embargo, ahora estamos en riesgo de descender en un hoyo rojo de ataque tras ataque”.

“Diplomacia debe prevalecer, civiles deben ser protegidos, una segura navegación marítima debe ser garantizada”, esto en referencia al posible cierre del estrecho de Ormuz de parte de Irán, lo que complejizará el transporte de combustible.

“Necesitamos una creíble, integral y verificable solución, una que restaure la paz”, añadió el Secretario General. “El tratado restricción a la proliferación (armas nucleares) es una piedra angular en la paz y seguridad internacional e Irán debe respetarla totalmente”.

“La paz no debe puede ser impuesta, tiene que ser escogida. Estamos enfrentados a una compleja situación: un camino lleva a más sufrimiento humano y un daño serio al orden mundial; la otra a la descalación, diálogo y diplomacia. Sabemos cuál es el camino correcto, y les urjo actuar con razón, moderación y urgencia. No podemos renunciar a la paz”.

El llamado de los expertos

El Subsecretario General para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenca, tomó la palabra y señaló que “el Medio Oriente no puede tener otro conflicto violento, los civiles pagan el precio de los enfrentamientos militares. El mundo tampoco se salvará de las ramificaciones de este peligroso conflicto”

Él hizo eco al llamado del secretario general de “desescalar y hacer que los países cumplan con sus obligaciones de arreglar sus disputas bajo medios pacíficos y otras leyes de derecho internacional”.

“Todos los estados deben cumplir todos sus compromisos nucleares, todos los agentes de este conflicto deben asegurarse de atenerse a los derechos humanitarios internacionales en las conductas de sus operaciones militares. No hay una solución militar para estos conflictos, necesitamos diplomacia, construir confianza y desescalar el conflicto”, declaró.

Por su parte, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, señaló que “el régimen de proliferación de armas nucleares que ha estado en seguridad internacional por más de medio siglo, está en peligro. Los eventos traumáticos en Irán se han convertido en más serios después del bombardeo y la potencial expansión del conflicto”.

“Tenemos una ventana de oportunidad de volver al diálogo y diplomacia. Si ésta se cierra, violencia y destrucción podría alcanzar niveles inimaginables”, añadió Grossi, quien hizo un llamado tanto a Israel como Irán a velar por la paz en Medio Oriente.

De igual forma, llamó a Irán a permitir la fiscalización de la OIEA en sus instalaciones nucleares. Para esto, solicitó un cese de hostilidades para la seguridad y realización óptima de su trabajo en Irán.

Asimismo, informó que no ha habido aumento de los niveles radiactivos fuera del sitio en los tres sitios. Junto a esto, señaló que su organización ha reiterado que “no deberían haber ataques armados en sitios nucleares que podrían resultar en liberaciones radiactivas con graves consecuencias entre y fuera de los límites del sitio atacado”

“No estaremos seguros si es que hay más armas nucleares en más estados alrededor del mundo. La OIEA está dispuesta a hacer su parte para que este conflicto militar termine”, cerró.