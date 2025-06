Agresor de conserje en Vitacura se encuentra en calidad de prófugo: viajó a Brasil días antes de conocer su cautelar de prisión preventiva

En calidad de prófugo se encuentra desde este martes Martín de los Santos, único imputado del Ministerio Público por la agresión en contra del conserje de 70 años Guillermo Oyarzun, quien el pasado 17 de mayo fue brutalmente atacado por el acusado mientras desempeñaba sus labores en un edificio de la comuna de Vitacura.

PUBLICIDAD

Tal como lo anticipara hoy en un programa de televisión la propia víctima, De los Santos se habría presentado telemáticamente este lunes a la audiencia de revisión de medidas cautelares desde Brasil, país al que habría llegado el 19 de junio.

Agresor en calidad de prófugo

La información se entregó esta jornada en radio ADN, donde se confirmó que la fuga del imputado se dio varios días “antes de que se dictara una orden de detención en su contra” luego que el tribunal de primera instancia acogiera la solicitud de Fiscalía, de establecer la cautelar de prisión preventiva en su contra mientras dure la indagatoria.

“Al momento de dictarse la resolución, el imputado ya no se encontraba en territorio nacional”, indicaron en la emisora radial, donde apuntaron que el agresor del conserje “es considerado prófugo, mientras se espera que su defensa se constituya formalmente ante la justicia chilena”.

En ese carácter de rebeldía, prosiguieron en ADN, el persecutor “no descarta la opción de solicitar una orden internacional para facilitar su captura” en el extranjero.

Martín de los Santos. Fuente: Captura de pantalla Mega.

Cabe señalar que en entrevista con el programa “Mucho Gusto”, el propio Oyarzun especuló respecto del paradero de su agresor, de quien señaló que “si yo le hubiera pegado ya estaría preso, pero no es así la cosa. Al contrario, quizás ahora el gallo ni siquiera está en el país”.

“¿Qué más podemos hacer nosotros? Nosotros tenemos una abogada, pero tampoco ella puede hacer nada. No es mucho lo que puede hacer si el hombre no está aquí, o está escondido (…) la fe está, pero yo creo que este está fuera del país. Aquí en Chile no está”, reconoció.